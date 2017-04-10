Гравець "Оклахоми" Уестбрук побив рекорд НБА за кількістю тріпл-даблів в сезоні

Розігруючий "Оклахома-Сіті" Рассел Уестбрук побив рекорд за кількістю тріпл-даблів за сезон, повідомляє офіційний сайт ліги.

У матчі проти "Денвера" захисник зробив 42-й тріпл-дабл, набравши 50 очок і зробивши 15 підбирань і 10 передач.

Читайте також"Фінікс" українця Леня обіграв "Даллас" в матчі регулярного чемпіонату НБАНа даний момент Уестбрук, що має в своєму активі 79 тріпл-даблів, знаходиться на четвертому місці по їх загальній кількості за кар'єру. Більше нього мають тільки Оскар Робертсон (181), Меджік Джонсон (138) і Джейсон Кідд (107).

Раніше в поточному сезоні Уестбруку також підкорилося інше досягнення Робертсона – лідер Тандер набирає в середньому тріпл-дабл за гру: 31,7 очки, 10,7 підбору і 10,4 передачі.