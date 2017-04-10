"Фінікс" українця Леня обіграв "Даллас" в матчі регулярного чемпіонату НБА

У ніч на понеділок у Національній баскетбольній асоціації відбулися сім матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" з українцем Олексієм Ленем у складі обіграв "Даллас Маверікс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 124:111.

На рахунку Леня в цій грі 24 очки та 10 підбирань.

Нью-Йорк – Торонто 97:110 (29:23, 26:29, 20:24, 22:34)

Нью-Йорк: Эрнангомес (24 + 11 підбирань), Лі (14), Бейкер (11 + 8 підбирань + 8 передач), Холідей (10), Ндур (6) – старт; Кузминскас (12), Рендл (9), о'куінн (7), Вуячич (2), Пламли (2).

Торонто: ДеРозан (35), Лоурі (17 + 7 підбирань + 11 передач), Ібака (12), Валанчюнас (6 + 7 підборів), Керролл (3) – старт; Паттерсон (15), Такер (8 + 7 підбирань), Пелтль (8 + 7 підбирань), Джозеф (4), Пауелл (2), Райт (0), ВанВлит (0).

Атланта – Клівленд 126:125 OT (21:38, 25:27, 21:28, 44:18, 15:14)

Атланта: Миллсэп (22 + 9 підбирань), Хардуэй (21 + 9 підбирань), Ховард (19), Шредер (13), Прінс (7) – старт; Бэйзмор (13), Мускала (12), Данливи (7), Ільясова (6 + 8 підборів), Ділейні (4), Кальдерон (2), Бембри (0).

Клівленд: Ірвінг (45 + 9 передач), Джеймс (32 + 16 підбирань + 10 передач), Фрай (12 + 8 підбирань), Лав (11 + 15 підбирань), Джей Ар Сміт (9) – старт; Корвер (11), Вільямс (3), Шамперт (2), Джефферсон (0).

Денвер – Оклахома-Сіті 105:106 (26:27, 27:25, 38:29, 14:25)

Денвер: Галлинари (34 + 10 підбирань), Йокіч (23), Чендлер (17 + 10 підбирань), Мюррей (6), Харріс (2) – старт; Мудиай (14), Пламли (6), Эрнангомес (3), Хибберт (0).

Оклахома-Сіті: Уестбрук (50 + 16 підбирань + 10 передач), Адамс (10 + 10 підбирань), Оладипо (8), Гібсон (8), Роберсон (2) – старт; Кантер (15 + 8 підбирань), Синглер (8), Кристон (3), Грант (2), Сабоніс (0).

Фінікс – Даллас 124:111 (40:29, 28:36, 36:20, 20:26)

Фінікс: Букер (21), Уоррен (21 + 7 підбирань), Юліс (20 + 10 передач), Лінь (14 + 10 підбирань), Кріс (9) – старт; Джонс (15), Вільямс (13), Бендер (9 + 8 підбирань), Дадлі (2), Прайс (0), Миллсэп (0).

Даллас: Феррелл (21), Новіцкі (11), Меттьюз (7), Фінні-Сміт (6 + 11 підбирань), Ноел (3) – старт; Пауелл (21), Ютофф (12 + 9 підбирань), Бруссино (11), Харріс (9), Межри (5), Хэммонс (5).

Сакраменто – Х'юстон 128:135 (27:42, 35:36, 27:29, 39:28)

Сакраменто: Лабиссьер (25), Лоусон (20 + 11 передач), Коулі-Стайн (16 + 10 підбирань), Темпл (13), Хилд (12) – старт; Маклемор (18), Геллоуей (10), Толливер (8), Папаяннис (6).

Х'юстон: Харден (35 + 11 підбирань + 15 передач + 10 втрат), Андерсон (21), Капела (18), Вільямс (12 + 9 підбирань), Беверлі (9) – старт; Вільямс (18), Браун (16), Онуаку (4), Харрелл (2), Тейлор (0).

Мемфіс – Детройт 90:103 (28:24, 29:24, 10:27, 23:28)

Мемфіс: Конлі (15), Марк Газоль (13), Девіс (12 + 7 підбирань + 5 втрат), Картер (6), Аллен (5) – старт; Деніелс (8), Болдуін (6), Мартін (6), Селден (5), Енніс (5), Гаррісон (4), Райт (3), Девіс (2).

Детройт: Буллок (14), Харріс (12), Сміт (11 + 7 передач), Луэр (9), Драммонд (5 + 11 підборів) – старт; Мар'янович (14 + 10 підбирань), Хілліард (13), Удрих (11), Элленсон (9 + 9 підбирань), Джонсон (5).

Лейкерс – Міннесота 110:109 (29:21, 24:30, 25:28, 32:30)

Лейкерс: Кларксон (17), Расселл (16 + 5 втрат), Рендл (13 + 8 підбирань), Інгрем (10), Ненсі (10 + 10 підбирань + 6 передач) – старт; Енніс (20), Метта Уолд Піс (8), Блек (7), Робінсон (7 + 7 підбирань), Брюер (2).

Міннесота: Віггінс (41), Таунс (40 + 21 підбір), Дженг (12 + 7 підбирань), Рубіо (2 + 11 передач), Раш (0) – старт; Мухаммад (12), Каспі (2), Данн (0), Джонс (0).

Східна конференція

1. *Клівленд Кавальерс – 51 перемога/29 поразок

2. *Бостон Селтікс – 51/29

3. *Торонто Репторс – 50/31

4. *Вашингтон Візардс – 48/32

5. *Атланта Хоукс – 42/38

6. *Мілуокі Бакс – 41/39

7. Індіана Пейсерс – 40/40

8. Чикаго Буллз – 39/41

9. Майамі Хіт – 39/41

10. **Детройт Пістонс – 37/43

11. **Шарлотт Хорнетс – 36/44

12. **Нью-Йорк Нікс – 30/51

13. **Орландо Меджік – 28/52

14. **Філадельфія Сиксерс – 28/52

15. **Бруклін Нетс – 20/60

Західна конференція

1. * Голден Стейт Ворріорз – 66 перемог / 14 поразок

2. *Сан-Антоніо Сперс – 61/19

3. *Х'юстон Рокетс – 54/26

4. *Лос-Анджелес Кліпперс – 49/31

5. *Юта Джаз – 49/31

6. *Оклахома-Сіті Тандер – 46/34

7. *Мемфіс Гріззліз – 43/38

8. *Портленд Трэйл Блейзери – 40/40

9. **Денвер Наггетс -38/42

10. **Нью-Орлеан Пеліканса – 33/47

11. **Даллас Маверікс – 32/48

12. **Сакраменто Кінгз – 31/49

13. **Міннесота Тимбервулвз – 31/49

14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 25/55

15. **Фінікс Санз – 24/57

* Забезпечили місце в плей-офф

** Вибули з гонки за місце в плей-офф