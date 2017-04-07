Баскетбольний "Хімік" впевнено виграв у другому матчі півфінальної серії з "Дніпром"

У п'ятницю відбулася друга гра півфінальної серії баскетбольної Суперліги між южненським "Хіміком" та "Дніпром", повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Перевага знову була за господарями, однак цього разу для здобуття перемоги южненцям не довелося грати додаткові 5 хвилин.

"Хімік" впевненіше почав матч, поки "Дніпро" освоювався на паркеті без одного зі своїх лідерів - Олександр Мішула пропускав матч через вірусне захворювання.

Друга частина стартової десятихвилинки залишилася за "Дніпром": результативна гра лави і швидкі відриви дозволили гостям виграти першу чверть, окрасою якої став супер-кидок Дзюби. Це додало впевненості команді Журавльова.

У другій десятихвилинці гості як і раніше лідирували в рахунку, тримаючись попереду завдяки кращому відсотку реалізації кидків з гри. "Хімік", в складі якого кращим був Конєв, зумів оформити міні-ривок під завісу першої половини, залишивши перед великою перервою від переваги гостей ліше 1 очко. У "Дніпра" варто відзначити відмінний вихід з лавки Шевченка, який за 6 з половиною хвилин набрав 11 очок, реалізувавши 100% кидків (3/3 двоочкових, 1/1 триочкових, 2/2 штрафних).

Ключовим моментом третьої чверті стала відмінна гра Лава. "Дніпро" не впорався з американським бігменом "Хіміка", який затоптав опонентів під кільцем, ініціювавши ривок господарів. Южненці впевнено виграли чверть, продемонструвавши при цьому хорошу гру в захисті - "Дніпро" за 10 хвилин набрав лише 9 очок. Команда Журавльова після великої перерви діяла менш енергійно і почала більше помилятися в атаці, відправившись на останню перерву за 7-очкового дефіциту.

У четвертій чверті "Хімік" вбив інтригу. Чемпіон України продовжив свій ривок в той час як "Дніпро" мучився в атаці. Гості після великої перерви стали в атаці, набравши за другі 20 хвилин катастрофічні 17 очок. "Хімік", в свою чергу, виглядав свіжіше за суперника, який в підсумку поступився южненцям за всіма статистичними показниками. На 5-й хвилині заключної десятихвилинки Сміт точним триочковим довів перевагу господарів до 15 очок - знайти сили на камбек "Дніпро" не зумів.

Южненці виграли другий матч півфінальної серії з рахунком 71:52, зберігши перевагу домашнього майданчика.

Наступний матч серії команди проведуть у Дніпрі. Поєдинок відбудеться на паркеті СК "Шиннік" 10 квітня і почнеться о 19:00. Перемога у гостьовій грі гарантує "Хіміку" місце у фіналі.

Півфінал. Другий матч

Хімік – Дніпро 71:52 (17:21, 17:14, 17:9, 20:8)

Хімік: Конєв 16 + 5 підбирань + 5 передач, Лав 16 + 7 підбирань, Сміт 13

Дніпро: Шевченко 11, Тимофеєнко 10, Загреба 9 + 12 підбирань