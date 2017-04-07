"Бостон" програв "Атланті" в центральному матчі дня в НБА
Команді з Бостона не допомогла результативна гра Айзея Томас, який набрав 35 очок.
За океаном тривають поєдинки регулярного сезону НБА. У центральному матчі Східної конференції «Атланта Хоукс» вдома переграв одного з лідерів дивізіону «Бостон Селтікс» з рахунком 123:116. Про це повідомляє офіційний сайт НБА.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник «Бостона» Айзея Томас, який набрав 35 очок. Крім того, 24 очки в складі «Селтікс» на рахунку Джея Краудера. У «Атланти» дабл-даблом відзначився Пол Міллсеп (26 очок, 12 підбирань), а Тім Хардуей-молодший і Торін Прінс набрали 23 і 20 очок відповідно.
«Атланта» здобула 40-у перемогу в сезоні і тепер займає 5-е місце у Східній конференції, а «Бостон» розташовується на 2-й сходинці.
Індіана – Мілуокі — 104:89 (25:21, 31:29, 29:23, 19:16)
Індіана: Джордж (23 + 10 підбирань), Тіг (15 + 7 передач), Янг (12 + 11 підбирань), Серафін (11 + 7 підбирань), Брукс (10), Тернер (10), Елліс (8 + 5 перехоплень)
Мілуокі: Адетокумбо (25 + 7 підбирань + 6 передач), Телетович (15), Міддлтон (10)
Філадельфія – Чикаго— 90:102 (17:27, 30:26, 20:25, 23:24)
Філадельфія: Луваву-Кабарро (18), Андерсон (17), Стаускас (13), Холмс (10 + 10 підбирань), Макконнелл (9 + 8 передач + 5 втрат), Шарич (9 + 10 підбирань)
Чикаго: Миротич (22 + 8 підбирань), Батлер (19 + 10 підбирань + 10 передач + 6 втрат), Грант (15 + 8 підбирань), Ловернь (14), Портіс (12 + 11 підбирань), Лопес (9 + 7 підбирань)
Орландо – Бруклін— 115:107 (22:25, 28:25, 36:21, 29:36)
Орландо: Пейтон (22 + 11 передач), Гордон (21), Мікс (20), Вучевич (18 + 12 підбирань), Хезонья (11), Джордж-Хант (8 + 7 підбирань)
Бруклін: Лін (32), ЛеВерт (20), Лопес (10), Дінуідді (11), Вайтхад (10), Хемілтон (10)
Нью-Йорк – Вашингтон— 103:106 (27:33, 24:26, 24:23, 28:24)
Нью-Йорк: Ентоні (23), Холідей (16), Ернангомес (13 + 8 підбирань), Бейкер (12), Лі (11 + 8 підбирань + 5 перехоплень), Вуячич (10), Кузминскас (8)
Вашингтон: Бив (25), Волл (24 + 8 передач), Гортат (16), Убре (13), Портер (7 + 9 підбирань), Богданович (8)
Атланта – Бостон— 123:116 (32:24, 39:31, 28:34, 24:27)
Атланта: Миллсэп (26 + 12 підбирань), Хардуей (23), Прінс (20 + 7 підбирань), Шредер (18), Бейзмор (12), Ховард (10 + 8 підбирань), Ільясова (7 + 7 підбирань)
Бостон: Томас (35), Краудер (24), Бредлі (17), Смарт (18 + 7 передач + 6 перехоплень)
Портленд – Міннесота 105:98 (20:34, 33:27, 27:26, 25:11)
Портленд: Крэбб (25), Ліллард (22 + 9 підбирань + 6 передач), Макколлум (18), Аміну (15 + 7 підбирань), Тернер (10 + 7 підбирань), Вонле (9 + 7 підбирань)
Міннесота: Віггінс (36 + 8 підбирань), Таунс (24 + 16 підбирань), Рубіо (19 + 7 підбирань), Дженг (4 + 11 підбирань).
ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН
1 [Голден Стейт Уорріорс] Голден Стейт 65 перемог / 14 поразок
2 [Лос-Анджелес Кліпперс] Кліпперс 48 / 31
3 [Сакраменто Кінгз] Сакраменто 31 / 47
4 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 23 / 55
5 [Фінікс Санз] Фінікс 22 / 57
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН
1 [Клівленд Кавальерс] Клівленд 51 / 27
2 [Мілуокі Бакс] Мілуокі 40 / 39
3 [Чикаго Буллз] Чикаго 39 / 40
4 [Індіана Пейсерс] Індіана 39 / 40
5 [Детройт Пистонз] Детройт 35 / 43
АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН
1 [Бостон Селтікс] Бостон 50 / 29
2 [Торонто Репторс] Торонто 48 / 31
3 [Нью-Йорк Нікс] Нью-Йорк 30 / 49
4 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 28 / 51
5 [Бруклін Нетс] Бруклін 19 / 60
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 [Юта Джаз] Юта 48 / 30
2 [Оклахома Сіті Тандер] Оклахома 45 / 33
3 [Портленд Трэйл Блейзери] Портленд 39 / 40
4 [Денвер Наггетс] Денвер 37 / 41
5 [Міннесота Тимбервулвз] Міннесота 31 / 47
ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 [Сан-Антоніо Сперс] Сан-Антоніо 60 / 18
2 [Х'юстон Рокетс] Х'юстон 53 / 25
3 [Мемфіс Грізліс] Мемфіс 42 / 37
4 [Нью-Орлеан Пеліканса] Нью-Орлеан 33 / 45
5 [Даллас Маверікс] Даллас 32 / 46
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 48 / 31
2 [Атланта Хокс] Атланта 40 / 38
3 [Майамі Хіт] Майамі 38 / 40
4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 36 / 43
5 [Орландо Меджік] Орландо 28 / 51