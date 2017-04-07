"Бостон" програв "Атланті" в центральному матчі дня в НБА

За океаном тривають поєдинки регулярного сезону НБА. У центральному матчі Східної конференції «Атланта Хоукс» вдома переграв одного з лідерів дивізіону «Бостон Селтікс» з рахунком 123:116. Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник «Бостона» Айзея Томас, який набрав 35 очок. Крім того, 24 очки в складі «Селтікс» на рахунку Джея Краудера. У «Атланти» дабл-даблом відзначився Пол Міллсеп (26 очок, 12 підбирань), а Тім Хардуей-молодший і Торін Прінс набрали 23 і 20 очок відповідно.

«Атланта» здобула 40-у перемогу в сезоні і тепер займає 5-е місце у Східній конференції, а «Бостон» розташовується на 2-й сходинці.

Індіана – Мілуокі — 104:89 (25:21, 31:29, 29:23, 19:16)

Індіана: Джордж (23 + 10 підбирань), Тіг (15 + 7 передач), Янг (12 + 11 підбирань), Серафін (11 + 7 підбирань), Брукс (10), Тернер (10), Елліс (8 + 5 перехоплень)

Мілуокі: Адетокумбо (25 + 7 підбирань + 6 передач), Телетович (15), Міддлтон (10)

Філадельфія – Чикаго— 90:102 (17:27, 30:26, 20:25, 23:24)

Філадельфія: Луваву-Кабарро (18), Андерсон (17), Стаускас (13), Холмс (10 + 10 підбирань), Макконнелл (9 + 8 передач + 5 втрат), Шарич (9 + 10 підбирань)

Чикаго: Миротич (22 + 8 підбирань), Батлер (19 + 10 підбирань + 10 передач + 6 втрат), Грант (15 + 8 підбирань), Ловернь (14), Портіс (12 + 11 підбирань), Лопес (9 + 7 підбирань)

Орландо – Бруклін— 115:107 (22:25, 28:25, 36:21, 29:36)

Орландо: Пейтон (22 + 11 передач), Гордон (21), Мікс (20), Вучевич (18 + 12 підбирань), Хезонья (11), Джордж-Хант (8 + 7 підбирань)

Бруклін: Лін (32), ЛеВерт (20), Лопес (10), Дінуідді (11), Вайтхад (10), Хемілтон (10)

Нью-Йорк – Вашингтон— 103:106 (27:33, 24:26, 24:23, 28:24)

Нью-Йорк: Ентоні (23), Холідей (16), Ернангомес (13 + 8 підбирань), Бейкер (12), Лі (11 + 8 підбирань + 5 перехоплень), Вуячич (10), Кузминскас (8)

Вашингтон: Бив (25), Волл (24 + 8 передач), Гортат (16), Убре (13), Портер (7 + 9 підбирань), Богданович (8)

Атланта – Бостон— 123:116 (32:24, 39:31, 28:34, 24:27)

Атланта: Миллсэп (26 + 12 підбирань), Хардуей (23), Прінс (20 + 7 підбирань), Шредер (18), Бейзмор (12), Ховард (10 + 8 підбирань), Ільясова (7 + 7 підбирань)

Бостон: Томас (35), Краудер (24), Бредлі (17), Смарт (18 + 7 передач + 6 перехоплень)

Портленд – Міннесота 105:98 (20:34, 33:27, 27:26, 25:11)

Портленд: Крэбб (25), Ліллард (22 + 9 підбирань + 6 передач), Макколлум (18), Аміну (15 + 7 підбирань), Тернер (10 + 7 підбирань), Вонле (9 + 7 підбирань)

Міннесота: Віггінс (36 + 8 підбирань), Таунс (24 + 16 підбирань), Рубіо (19 + 7 підбирань), Дженг (4 + 11 підбирань).

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Голден Стейт Уорріорс] Голден Стейт 65 перемог / 14 поразок

2 [Лос-Анджелес Кліпперс] Кліпперс 48 / 31

3 [Сакраменто Кінгз] Сакраменто 31 / 47

4 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 23 / 55

5 [Фінікс Санз] Фінікс 22 / 57

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Клівленд Кавальерс] Клівленд 51 / 27

2 [Мілуокі Бакс] Мілуокі 40 / 39

3 [Чикаго Буллз] Чикаго 39 / 40

4 [Індіана Пейсерс] Індіана 39 / 40

5 [Детройт Пистонз] Детройт 35 / 43

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Бостон Селтікс] Бостон 50 / 29

2 [Торонто Репторс] Торонто 48 / 31

3 [Нью-Йорк Нікс] Нью-Йорк 30 / 49

4 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 28 / 51

5 [Бруклін Нетс] Бруклін 19 / 60

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Юта Джаз] Юта 48 / 30

2 [Оклахома Сіті Тандер] Оклахома 45 / 33

3 [Портленд Трэйл Блейзери] Портленд 39 / 40

4 [Денвер Наггетс] Денвер 37 / 41

5 [Міннесота Тимбервулвз] Міннесота 31 / 47

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Антоніо Сперс] Сан-Антоніо 60 / 18

2 [Х'юстон Рокетс] Х'юстон 53 / 25

3 [Мемфіс Грізліс] Мемфіс 42 / 37

4 [Нью-Орлеан Пеліканса] Нью-Орлеан 33 / 45

5 [Даллас Маверікс] Даллас 32 / 46

ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 48 / 31

2 [Атланта Хокс] Атланта 40 / 38

3 [Майамі Хіт] Майамі 38 / 40

4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 36 / 43

5 [Орландо Меджік] Орландо 28 / 51