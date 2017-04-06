"Фінікс" українця Леня програв лідеру чемпіонату НБА "Голден Стейт"

У ніч на четвер у Національній баскетбольній асоціації відбулися вісім матчів, в центральному з яких лідер регулярного чемпіонату "Голден Стейт Ворріорз" в гостях обіграв "Фінікс Санс" з українцем Олексієм Ленем у складі, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 111:120.

Лень вийшов в основному складі, провів на паркеті трохи більше 12 хвилин, за які набрав 8 очок, зробив 4 підбирання, 1 втрату і отримав 3 фоли.

Цікаво, що для «Голден Стейт» ця перемога стала 13-ю поспіль, а «Фінікс» продовжив свою невдалу серію до 13 поразок.

«Голден Стейт» є лідером Західної конференції (65 перемог, 14 поразок), у тоя час як «Фінікс» йде на останньому місці (22 перемоги, 57 поразок).

У свою чергу, віце-лідер регулярного чемпіонату "Сан-Антоніо Сперз" поступився "Лос-Анджелес Лейкерс" з рахунком 95:102 і тепер "Голден Стейт" випереджає основного переслідувача на 5 перемог.

Фінікс – Голден Стейт 111:120 (18:41, 34:17, 26:33, 33:29)

Фінікс: Букер (21), Юліс (20), Дадлі (19), Вільямс (16 + 17 підбирань),Уоррен (8), Кріс (8 + 11 підбирань), Лінь (8), Джонс (9), Прайс (2)

Голден Стейт": Каррі (42 + 11 передач), Томпсон (22), Маккоу (9), Макаді (8), Барнс (8 + 8 підбирань), Вест (8), Макгі (8), Кларк (6), Лівінгстон (5), Пачулія (4)

Бостон – Клівленд 91:114 (20:19, 22:38, 24:33, 25:24)

Бостон: Томас (26), Краудер (13), Хорфорд (12), Олиник (12), Джонсон (8), Розир (6), Смарт (4), Бредлі (4), Грін (2), Браун (2), Мікі (1), Жеребко (1)

Клівленд: Джеймс (36 + 10 підбирань), Ірвінг (19), Лав (15 + 16 підбирань), Джей Ар Сміт (12), Фрай (10 + 8 підбирань), Джефферсон (7), Корвер (6), Шамперт (5), Лиггинс (2), Джонс (2)

Мемфіс – Оклахома-Сіті 100:103 (27:34, 23:23, 24:22, 26:24)

Мемфіс: Марк Газоль (23), Рендолф (20), Аллен (14), Гаррісон (12), Картер (10), Деніелс (8), Селден (6), Грін (3), Болдуін (2), Райт (2)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (45 + 10 передач), Оладипо (15), Макдермотт (10 + 7 підбирань), Кантер (10), Гібсон (8), Адамс (5 + 10 підбирань), Сабоніс (5), Кристон (3), Роберсон (2)

Шарлотт – Майамі 99:112 (23:27, 28:25, 22:34, 26:26)

Шарлотт: Батюм (24), Вокер (18), Марв. Вільямс (15 + 12 підбирань), Камінські (13), Кідд-Гилкрист (8), Зеллер (8), Робертс (7), Лемб (6)

Майамі: Драгіч (33), Дж. Джонсон (26), Річардсон (19), Уайтсайд (13 + 20 підбирань), Іванов (12), Еллінгтон (3), Уайт (3), Макгрудер (3)

Детройт – Торонто 102:105 (33:15, 23:31, 24:22, 22:37)

Детройт: Сміт (16), Харріс (16), М-з Морріс (15), Бейнс (12 + 7 підбирань), Драммонд (11 + 14 підбирань), Удрих (8), Буллок (7), Луэр (6), Хілліард (6), Джонсон (3), Колдуелл-Поуп (2)

Торонто: Лаурі (27 + 10 передач), Валанчюнас (19), Джозеф (15), ДеРозан (12 + 10 передач), Паттерсон (10), Такер (9), Ібака (7), Пелтль (4), Керролл (2)

Х'юстон – Денвер 110:104 (36:25, 23:25, 26:29, 25:25)

Х'юстон: Харден (31 + 10 передач), Нене (16), Аріза (15 + 10 підбирань), Капела (15 + 11 підбирань), Гордон (11), Вільямс (9), Беверлі (9 + 11 підбирань), Вільямс (4)

Денвер: Галлинари (23), Харріс (17), Чендлер (16), Йокіч (12 + 19 підбирань), Фарід (10), Нельсон (8), Мюррей (8), Мудиай (6), Пламли (4)

Сан-Антоніо – Лейкерс 95:102 (14:31, 27:22, 29:23, 25:26)

Сан-Антоніо: Паркер (14), Бертанс (14), Андерсон (11), Ленард (11), Сіммонс (9), Пау Газоль (9), Форбс (8), Олдрідж (8), (6), Міллс (5)

Лейкерс: Енніс (19), Кларксон (17), Ненсі (15), Рендл (11), Нваба (10), Інгрем (8), Робінсон (7), Брюер (5), Метта Уолд Піс (5), Блек (5)

Кліпперс – Даллас 112:101 (35:24, 27:25, 28:24, 22:28)

Кліпперс: Гріффін (32), Медик (25), Підлога (22 + 11 передач), Джордан (11 + 20 підбирань), Спейтс (7 + 9 підбирань), Фелтон (6), Мба а Муте (4), Андерсон (3), Бас (2)

Даллас: Барнс (15), Феррелл (14), Бареа (14), Меттьюз (11), Межри (10), Новіцкі (9), Бруссино (9), Харріс (6), Ноел (6), Пауелл (3), Фінні-Сміт (2), Ютофф (2)

Східна конференція

1. *Клівленд Кавальерс – 51 перемога/27 поразок

2. *Бостон Селтікс – 50/28

3. *Торонто Репторс – 48/31

4. *Вашингтон Візардс – 47/31

5. Мілуокі Бакс – 40/38

6. Атланта Хоукс – 39/38

7. Чикаго Буллз – 38/40

8. Майамі Хіт – 38/40

9. Індіана Пейсерс – 38/40

10. Шарлотт Хорнетс – 36/43

11. Детройт Пістонс – 35/43

12. **Нью-Йорк Нікс – 30/48

13. **Філадельфія Сиксерс – 28/50

14. **Орландо Меджік – 27/51

15. **Бруклін Нетс – 19/59

Західна конференція

1. * Голден Стейт Ворріорз – 65 перемог / 14 поразок

2. *Сан-Антоніо Сперс – 60/18

3. *Х'юстон Рокетс – 53/25

4. *Юта Джаз – 48/30

5. *Лос-Анджелес Кліпперс – 48/31

6. *Оклахома-Сіті Тандер – 45/33

7. *Мемфіс Гріззліз – 42/37

8. Портленд Трэйл Блейзери – 38/40

9. Денвер Наггетс -37/41

10. **Нью-Орлеан Пеліканса – 33/45

11. **Даллас Маверікс – 32/45

12. **Міннесота Тимбервулвз – 31/46

13. **Сакраменто Кінгз – 31/47

14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 23/55

15. **Фінікс Санз – 22/57

* Забезпечили місце в плей-офф

** Вибули з гонки за місце в плей-офф