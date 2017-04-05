Баскетбольний "Хімік" у драматичному матчі переграв "Дніпро" і повів у серії в Суперлізі

Півфінальну серію плей-оф баскетбольної Суперліги України у середу розпочали у Южному місцевий "Хімік" і "Дніпро".

Стартовий поєдинок почався так, як і повинен виглядати матч плей-оф. Команди дуже щільно працювали в захисті, наслідком чого став невисокий відсоток кидків з гри та нерезультативний початок матчу. За стартову десятихвилинку команди в сумі ледь перевалили за 20-очкову позначку - "Дніпро" пішов на першу перерву, лідируючи в рахунку 12:10, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Трохи оживили гру суперники в першій половині другої десятихвилинки, обмінявшись міні-ривками: спочатку у відрив пішли господарі, після чого гості оперативно повернули паритет на табло. Ключовими в першій половині матчу стали дальні влучання "Дніпра". Команда Дениса Журавльова відвантажила чотири триочкових в кільце "Хіміка" в другій чверті, завдяки чому відірвалася в рахунку і пішла на велику перерву за двозначної переваги. Гості зуміли налагодити гру в атаці, в той час як южненці як і раніше не могли знайти свій кидок.

По ходу більшої частини третьої чверті "Дніпро" впевнено лідірував у рахунку – максимальна перевага гостей сягала 17 очок. Южненці набирали очки здебільшого за рахунок активної гри біля кільця від Лава, а також Петрова, який непогано увійшов у гру з лави. Повернутися в гру южненці зуміли в результаті ривка під завісу третьої чверті - Сміт закинув ефектний дальній кидок, а Бєліков реалізував два штрафних, залишивши від переваги "Дніпра" 8 очок.

Швидкий перехід із захисту в атаку приніс "Хіміку" свої плоди - южненці продовжили камбек і к середині заключної чверті продовжили нівелювати відставання. До того ж нарешті запрацювала дальня артилерія господарів - важливі кидки пройшли від Сміта і Сидорова, остаточно повернувши інтригу в цьому матчі. У вирішальний трихвилинний відрізок матчу команди увійшли за рівного рахунку та фол-траблах Сміта та Загреби.

Кульмінаційною стала остання хвилина матчу: спочатку Тимофеєнко оформив ендван, після чого дуже необов'язковий неспортивний фол отримав Закурдаєв - обидва штрафні кидки Сміта виявилися точними. У цій же атаці свій третій дальній реалізував Сидоров, проте Дніпро не здався. Гості вдало розіграли вкидання - Тимофеєнко увірвався в трисекундну зону і заробив фоли, закинувши обидва штрафних і зрівнявши рахунок. Героєм матчу міг стати Антіпов, однак триочковий кидок на перемогу бігмен "Хіміка" не реалізував - овертайм!

Ключовим моментом додаткової п'ятихвилинки став п'ятий фол лідера гостей Станіслава Тимофеєнка. Після фолд-ауту форварда "Дніпра" "Хімік" швидко відіграв 4-очкове відставання і вийшов вперед. 5 очок поспіль набрав Сміт, а важкий середній і точний штрафний Конєва поставили крапку в цьому фантастичному матчі. "Хімік" наздогнав "Дніпро" і здобув неймовірну вольову перемогу - 1:0 в серії.

Наступний матч серії "Хімік" та "Дніпро" проведуть також у Южному. Матч відбудеться у п'ятницю, 7 квітня о 18:00.

Півфінал, перший матч

Хімік – Дніпро 76:73 ОТ (10:12, 15:23, 15:13, 24:16, 12:9)

Хімік: Лав 22 + 12 + 4 передачі, Сміт 16, Сидоров 11, Петров 10 + 7 підбирань, Конєв 9 + 7 підбирань

Дніпро: Тимофеєнко 23 + 12 підбирань, Міщула 10, Ревзін 10, Загреба 7 + 8 підбирань