Капітан баскетбольної збірної України Фесенко травмувався

Капітан збірної України з баскетболу Кирило Фесенко травмувався напередодні на тренуванні в складі свого клубу - італійського "Авеліно", інформує сайт команди.

У 30-річного гравця пошкодження зв’язок лівого коліна. Попереднє обстеження виявило наявність рідини. Найближчим часом буде проведено ретельне обстеження, яке встановить ступінь складності травми та час відновлення.

Відзначимо, що наприкінці літа національна збірна України з баскетболу стартує в фінальному турнірі Євробаскета-2017. Суперниками нашої команди у групі В є збірні Ізраїлю, Литви, Грузії, Італії та Німеччини.