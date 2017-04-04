"Міннесота" обіграла "Портленд" в єдиному матчі дня в НБА

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбувся один матч, в якому "Міннесота Тимбервулз" обіграла "Портленд Трейл Блейзерс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 110:109.

Центровий «Міннесоти» Карл-Ентоні Таунс оформив дабл-дабл — 34 очки, 12 підбирань. Рікі Рубіо також зробив дабл-дабл - 11 очок і 16 передач, а Ендрю Віггінс набрав 29 очок. У складі «Портленда» Дем'єн Ліллард набрав 25 очок, Аль-Фарука Аміну - 20.

Міннесота – Портленд 110:109 (29:23, 20:34, 37:26, 24:26)

Міннесота: Таунс (34 + 12 підбирань), Віггінс (29), Раш (12 + 7 підбирань), Рубіо (11 + 7 підбирань + 16 передач + 5 втрат), Мухаммад (11), Дженг (8 + 8 підбирань), Джонс (4), Каспі (1)

Портленд: Ліллард (25 + 6 передач), Аміну (20 + 7 підбирань), Макколлум (17), Харклесс (17 + 8 підбирань), Вонле (12), Кребб (12), Тернер (6)

\Східна конференція

1. *Бостон Селтікс – 50 перемог/поразок 27

2. *Клівленд Кавальерс – 49 /27

3. *Торонто Репторс – 47/30

4. *Вашингтон Візардс – 46/31

5. Мілуокі Бакс – 40/37

6. Атланта Хоукс – 39/38

7. Чикаго Буллз – 38/39

8. Майамі Хіт – 37/40

9. Індіана Пейсерс – 37/40

10. Шарлотт Хорнетс – 36/41

11. Детройт Пістонс – 35/42

12. **Нью-Йорк Нікс – 29/48

13. **Філадельфія Сиксерс – 28/49

14. **Орландо Меджік – 27/50

15. **Бруклін Нетс – 18/59

Західна конференція

1. * Голден Стейт Ворріорз – 63 перемоги / 14 поразок

2. *Сан-Антоніо Сперс – 59/17

3. *Х'юстон Рокетс – 52/25

4. *Юта Джаз – 47/30

5. *Лос-Анджелес Кліпперс – 47/31

6. *Оклахома-Сіті Тандер – 43/33

7. *Мемфіс Гріззліз – 42/35

8. Портленд Трэйл Блейзери – 38/39

9. Денвер Наггетс -36/40

10. Нью-Орлеан Пеліканса – 33/44

11. **Даллас Маверікс – 32/44

12. **Міннесота Тимбервулвз – 31/45

13. **Сакраменто Кінгз – 30/47

14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 22/55

15. **Фінікс Санз – 22/56

* Забезпечили місце в плей-офф

** Вибули з гонки за місце в плей-офф