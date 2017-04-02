"Фінікс" українця Леня програв "Портленду" в черговому матчі НБА

У ніч на неділю у Національній баскетбольній асоціації відбулися п'ять матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" українця Олексія Леня програв "Портленд Трейл Блейзерс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 117:130.

Лень вийшов в основному складі і провів в грі 15 хвилин 46 секунд, набравши 12 очок, зробивши 7 підбирань, 2 блокшота, здійснивши 1 втрату і отримавши 6 фолів.

Портленд – Фінікс 130:117 (37:21, 26:32, 34:34, 33:30)

Портленд: Лиллард (31), Макколлум (29), Тернер (18),Харклесс (13), Вонле (12 + 13 підбирань), Аміну (12), Ленард (7), Крэбб (6), Коннотон (2)

Фінікс: Букер (31), Уоррен (25), Кріс (19 + 13 підбирань), Лінь (12), Юліс (11), Вільямс (9), Дадлі (6), Джонс (4)

Кліпперс – Лейкерс 115:104 (28:22, 27:28, 38:22, 22:32)

Кліпперс: Гріффін (36), Підлога (29 + 12 передач), Медик (19), Джордан (11 + 12 підбирань), Мба а Муте (7), Кроуфорд (7), Бас (4), Фелтон (2)

Лейкерс: Нваба (19), Інгрем (18), Робінсон (16), Рендл (14), Ненсі (8), Кларксон (7), Блек (8), Енніс (6), Брюер (6), Расселл (2)

Чикаго – Атланта 106:104 (23:21, 29:25, 27:38, 27:20)

Чикаго: Батлер (33), Рондо (25 + 11 підбирань), Валентайн (13), Ципзер (10), Миротич (8), Лопес (8), Картер-Вільямс (5), Ловернь (4)

Атланта: Шредер (29), Хардуэй (20), Ільясова (13), Ховард (13 + 12 підбирань), Прінс (9), Мускала (9), Бэйзмор (6), Кальдерон (5)

Бруклін – Орландо 121:111 (33:33, 27:20, 29:36, 32:22)

Бруклін: Лопес (30), Букер (23), Кілпатрік (15), Хемілтон (13), ЛеВерт (9), Лин (8), Гудвін (8), Динуидди (7), Вайтхад (6), Холліс-Джефферсон (2)

Орландо: Вучевич (27 + 11 підбирань), Гордон (22 + 15 підбирань), Пейтон (20 + 11 підбирань + 11 передач), Фурньє (20), Мікс (11), Росс (6), Огастін (5)

Міннесота – Сакраменто 117:123 (31:18, 28:37, 26:36, 32:32)

Міннесота: Віггінс (32), Таунс (26 + 11 підбирань), Рубіо (11 + 13 передач), Раш (11), Дженг (11), Джонс (6), Мухаммад (6), Пейн (6), Данн (4), Каспі (4)

Сакраменто: Хилд (22), Лоусон (21 + 11 передач), Геллоуей (17), Аффлало (16), Коулі-Стайн (15 + 10 підбирань), Толливер (8), Коллісон (7), Маклемор (7), Лабиссьер (6), Папаяннис (4).

Східна конференція

1. *Бостон Селтікс – 49 перемог/поразок 27

2. *Клівленд Кавальерс – 48 /27

3. *Торонто Репторс – 46/30

4. *Вашингтон Візардс – 46/30

5. Мілуокі Бакс – 40/36

6. Атланта Хоукс – 39/37

7. Чикаго Буллз – 37/39

8. Майамі Хіт – 37/39

9. Індіана Пейсерс – 37/39

10. Шарлотт Хорнетс – 35/41

11. Детройт Пістонс – 35/42

12. **Нью-Йорк Нікс – 29/47

13. **Філадельфія Сиксерс – 28/48

14. **Орландо Меджік – 27/50

15. **Бруклін Нетс – 17/59

Західна конференція

1. * Голден Стейт Ворріорз – 62 перемоги / 14 поразок

2. *Сан-Антоніо Сперс – 58/17

3. *Х'юстон Рокетс – 51/25

4. *Юта Джаз – 47/29

5. *Лос-Анджелес Кліпперс – 47/31

6. *Оклахома-Сіті Тандер – 43/32

7. *Мемфіс Гріззліз – 42/34

8. Портленд Трэйл Блейзери – 38/38

9. Денвер Наггетс -35/40

10. Нью-Орлеан Пеліканса – 33/43

11. **Даллас Маверікс – 31/44

12. **Міннесота Тимбервулвз – 30/45

13. **Сакраменто Кінгз – 30/47

14. **Фінікс Санз – 22/55

15. **Лос-Анджелес Лейкерс – 21/55

* Забезпечили місце в плей-офф

** Вибули з гонки за місце в плей-офф