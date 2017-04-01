Лідери чемпіонату НБА "Голден Стейт" і "Сан-Антоніо" синхронно виграли свої матчі

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися 11 матчів, в центральних із яких "Голден Стейт" обіграв "Х'юстон" (107:98), а "Сан-Антоніо" в гостях був сильнішим за "Оклахому" (95:100), повідомляє офіційний сайт ліги.

"Голден Стейт", як і раніше випереджає основного суперника на 4 перемоги в турнірній таблиці.

Шарлотт – Денвер 122:114 (24:32, 32:24, 30:38, 36:20)

Шарлотт: Уокер (31), Камінські (22), Лемб (13), Батюм (13), Кідд-Гилкрист (11), Белинелли (11), Марв. Вільямс (9), Зеллер (8), Пламли (4)

Денвер: Йокіч (26 + 13 підбирань + 10 передач), Харріс (20), Галлинари (19), Фарід (18 + 13 підбирань), Нельсон (12), Мюррей (8), Чендлер (5), Пламли (4), Эрнангомес (2)

Торонто – Індіана 111:100 (28:25, 18:23, 34:20, 31:32)

Торонто: ДеРозан (40), Валанчюнас (16 + 17 підбирань), Ібака (15 + 12 підбирань), Керролл (12), Райт (11), Такер (8), Джозеф (6), Паттерсон (3)

Індіана: Джордж (28), Тіг (19), Майлз (15), Янг (12), Брукс (11),Тернер (9), Елліс (4) Аллен (2)

Бостон – Орландо 117:116 (31:29, 26:35, 35:26, 25:26)

Бостон: Томас (35), Краудер (18), Браун (12), Хорфорд (12), Розир (9), Олиник (9), Смарт (7), Грін (6), Джонсон (5), Жеребко (4)

Орландо: Гордон (32 + 16 підбирань), Фурньє (20), Росс (17), Мікс (13), Пейтон (12 + 15 передач), Вучевич (8), Бийомбо (8), Хезонья (4), Уотсон (2)

Клівленд – Філадельфія 122:105 (32:29, 38:23, 34:25, 18:28)

Клівленд: Джеймс (34), Ірвінг (24), Лав (18 + 10 підбирань), Джей Ар Сміт (14), Фрай (12), Томпсон (7 + 11 підбирань), Вільямс (6), Вільямс (5), Шамперт (2)

Філадельфія: Луваву-Кабарро (19), Холмс (19), Лонг (16), Андерсон (12 + 10 підбирань), Макконнелл (10), Стаускас (9), Шарич (8), Хендерсон (7), Спліттер (5)

Мемфіс – Даллас 99:90 (21:19, 34:15, 18:28, 26:28)

Мемфіс: Конлі (28), Рендолф (22 + 12 підбирань), Деніелс (21), Енніс (9), Райт (8), Аллен (4), Картер (3), Болдуін (2), Девіс (2)

Даллас: Меттьюз (13), Новіцкі (13 + 12 підбирань), Бареа (13), Сет Каррі (12), Ноел (10), Харріс (10), Межри (8), Барнс (8), Феррелл (3)

Оклахома-Сіті – Сан-Антоніо 95:100 (25:16, 29:25, 22:30, 19:29)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (32 + 15 підбирань + 12 передач), Оладипо (16), Адамс (13), Кантер (11), Сабоніс (9), Абринес (5), Роберсон (4 + 12 підбирань), Грант (3), Макдермотт (2)

Сан-Антоніо: Ленард (28), По Газоль (17), Олдрідж (14 + 10 підбирань), Міллс (10), Джинобили (8), Лі (8), Паркер (8), Андерсон (4), Грін (2), Дедмон (1)

Мілуокі – Детройт 108:105 OT (35:22, 21:26, 15:25, 24:22, 13:10)

Мілуокі: Адетокумбо (28 + 14 підбирань), Міддлтон (25 + 10 підбирань), Макеров (23), Бізлі (7), Вон (6), Деллаведова (6), Хоуз (5), Телетович (3), Монро (3), Снелл (2)

Детройт: Харріс (23), Колдуелл-Поуп (17), Сміт (16), Удрих (16), М-з Морріс (13), Луэр (9 + 10 підбирань), Драммонд (7 + 13 підбирань), Бейнс (4)

Новий Орлеан – Сакраменто 117:89 (32:19, 26:19, 26:26, 33:25)

Новий Орлеан: Казінс (37 + 13 підбирань), Девіс (19 + 12 підбирань), Мур (13), Кроуфорд (12), Каннінгем (12),Фрейзер (8), Хілл (7), Холідей (4), Кук (5)

Сакраменто: Маклемор (15),Хилд (13), Лабиссьер (13), Еванс (11), Коулі-Стайн (11 + 14 підбирань), Папаяннис (11), Темпл (7), Коллісон (5), Геллоуей (3)

Майамі – Нью-Йорк 94:98 (29:33, 26:26, 20:18, 19:21)

Майамі: Драгіч (22), Уайтсайд (17 + 16 підбирань), Джонсон (15), Дж. Джонсон (12),Макгрудер (11), Еллінгтон (8), Бэббит (5), Уайт (2), Річардсон (2)

Нью-Йорк: Порзингис (22), (20), Холідей (12), Бейкер (10), Эрнангомес (10 + 12 підбирань), Вуячич (9), о'куінн (7), Рендл (6), Ндур (2)

Юта – Вашингтон 95:88 (24:19, 18:20, 22:22, 31:27)

Юта: Хейворд (19), Гобер (16 + 10 підбирань), Мак (15), Инглс (11), Худ (11), Экзам (10), Уити (9), Джонсон (4)

Вашингтон: Бив (27), Волл (16), Богданович (10), Убре (10), М-ф Морріс (8), Портер (7), Маинми (6),Гортат (4 + 11 підбирань)

Голден Стейт – Х'юстон 107:98 (23:25, 33:36, 27:24, 24:13)

Голден Стейт": Каррі (24), Томпсон (20), Игудала (14), Макгі (13), Лівінгстон (7), Кларк (7), Вест (6),Барнс (6), Грін (6), Пачулія (2), Макаді (2)

Х'юстон: Харден (17 + 12 підбирань), Гордон (15), Вільямс (15),Аріза (13), Беверлі (11), Харрелл (11), Капела (8 + 14 підбирань), Деккер (8)

Східна конференція

1. *Бостон Селтікс – 49 перемог/поразок 27

2. *Клівленд Кавальерс – 48 /27

3. *Вашингтон Візардс – 46/30

4. *Торонто Репторс – 46/30

5. Мілуокі Бакс – 40/36

6. Атланта Хоукс – 39/36

7. Майамі Хіт – 37/39

8. Індіана Пейсерс – 37/39

9. Чикаго Буллз – 36/39

10. Шарлотт Хорнетс – 35/41

11. Детройт Пістонс – 35/42

12. **Нью-Йорк Нікс – 29/47

13. **Філадельфія Сиксерс – 28/48

14. **Орландо Меджік – 27/49

15. **Бруклін Нетс – 16/59

Західна конференція

1. * Голден Стейт Ворріорз – 62 перемоги / 14 поразок

2. *Сан-Антоніо Сперс – 58/17

3. *Х'юстон Рокетс – 51/25

4. *Юта Джаз – 47/29

5. *Лос-Анджелес Кліпперс – 46/31

6. *Оклахома-Сіті Тандер – 43/32

7. *Мемфіс Гріззліз – 42/34

8. Портленд Трэйл Блейзери – 37/38

9. Денвер Наггетс -35/40

10. Нью-Орлеан Пеліканса – 33/43

11. Даллас Маверікс – 31/44

12. Міннесота Тимбервулвз – 30/44

13. Сакраменто Кінгз – 29/47

14. **Фінікс Санз – 22/54

15. **Лос-Анджелес Лейкерс – 21/54

* Забезпечили місце в плей-офф

** Вибули з гонки за місце в плей-офф