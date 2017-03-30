Українець Гладир набрав 20 очок у матчі французького "Монако" в баскетбольній Лізі чемпіонів
15:49, 30 березня 2017Баскетбол
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Клуб українця здолав італійський "Динамо Сассарі" і вийшов у Фінал чотирьох.
Гладир набрав 20 очок у черговому матчі за "Монако" / twitter.com/asmonaco_basket
Французький баскетбольний клуб "Монако" з українським легіонером Сергієм Гладирем у складі обіграв італійський "Динамо Сассарі" і вийшов у Фінал чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА, повідомляє офіційний сайт турніру.
Гра в Італії завершилася з рахунком 94:98.
Тижнем раніше французи обіграли суперника у себе вдома з рахунком 73:62.
Гладир вийшов у стартовому складі команди і за 32 хвилини на паркеті зумів набрати 20 очок (1/2 двоочковим, 6/9 триочкових), зробив 2 підбирання та 1 результативну передачу.
Варто відзначити, що крім "Монако" у вирішальних поєдинках візьмуть участь турецький "Банвіт", італійська "Венеція" і "Тенеріфе" з Іспанії.
Жеребкування Фіналу чотирьох відбудеться 7 квітня.
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