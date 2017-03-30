Українець Гладир набрав 20 очок у матчі французького "Монако" в баскетбольній Лізі чемпіонів

Французький баскетбольний клуб "Монако" з українським легіонером Сергієм Гладирем у складі обіграв італійський "Динамо Сассарі" і вийшов у Фінал чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра в Італії завершилася з рахунком 94:98.

Тижнем раніше французи обіграли суперника у себе вдома з рахунком 73:62.

Гладир вийшов у стартовому складі команди і за 32 хвилини на паркеті зумів набрати 20 очок (1/2 двоочковим, 6/9 триочкових), зробив 2 підбирання та 1 результативну передачу.

Варто відзначити, що крім "Монако" у вирішальних поєдинках візьмуть участь турецький "Банвіт", італійська "Венеція" і "Тенеріфе" з Іспанії.

Жеребкування Фіналу чотирьох відбудеться 7 квітня.