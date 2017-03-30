"Голден Стейт" обіграв "Сан-Антоніо" в гостях у матчі лідерів чемпіонату НБА

У ніч на четвер у Національній баскетбольній асоціації відбулися 10 матчів, в центральному з яких, у грі лідерів зведеної турнірної таблиці ліги, "Голден Стейт Ворріорз" обіграли "Сан-Антоніо Сперз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 98:110.

На рахунку лідера "Ворріорз" Каррі 29 очок і 11 передач.

Тепер у "Голден Стейт" на 4 перемоги більше, ніж у опонентів у боротьбі за перемогу в регулярному чемпіонаті. У "Сан-Антоніо" є один матч у запасі.

Орландо – Оклахома-Сіті 106:114 OT (18:20, 31:24, 33:28, 20:30, 4:12)

Орландо: Фурньє (24), Росс (23), Гордон (13), Бийомбо (12 + 11 підбирань), Пейтон (11), Вучевич (11 + 16 підбирань), Огастін (8), Хезонья (4)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (57 + 13 підбирань + 11 передач), Кантер (17 + 10 підбирань), Оладипо (13), Адамс (7), Роберсон (6), Абринес (6), Сабоніс (4), Кристон (2), Гібсон (2)

Філадельфія – Атланта 92:99 (18:25, 25:27, 27:27, 22:20)

Філадельфія: Холмс (25), Шарич (15), Макконнелл (13), Андерсон (10), Лонг (10), Стаускас (9), Хендерсон (5), Луваву-Кабарро (5 + 10 підбирань)

Атланта: Ховард (22 + 20 підбирань), Хардуэй (19), Бэйзмор (19), Шредер (14), Ільясова (14), Прінс (9), Хамфріс (2)

Бостон – Мілуокі 100:103 (24:24, 25:31, 28:25, 23:23)

Бостон: Томас (32), Краудер (13), Бредлі (12 + 10 підбирань), Хорфорд (11), Смарт (11 + 11 підбирань), Зеллер (7), Джонсон (6), Янг (3), Браун (3), Розир (2)

Мілуокі: Адетокумбо (22), Міддлтон (19), Брогдон (16), Монро (16), Телетович (8), Деллаведова (7), Террі (4), Хоуз (4), Макеров (4), Снелл (3)

Торонто – Шарлотт 106:110 (19:22, 28:28, 27:16, 32:44)

Торонто: ДеРозан (28), Джозеф (18), Ібака (15), Валанчюнас (14 + 15 підбирань), Пауелл (10), Паттерсон (10), Такер (6), Керролл (3), Райт (2)

Шарлотт: Белинелли (21), Вокер (19), Марв. Вільямс (18 + 12 підбирань), Батюм (15), Камінські (13), Робертс (9), Кідд-Гилкрист (6), Пламли (5), Лемб (4)

Нью-Йорк – Майамі 88:105 (22:24, 19:25, 27:28, 20:28)

Нью-Йорк: Порзингис (20), Эрнангомес (12), (10), Ентоні (9), Рендл (9), Холідей (6), Бейкер (6), Вуячич (5), Кузминскас (4), О'куінн (4), Ндур (3)

Майамі: Драгіч (20), Дж. Джонсон (18), Річардсон (17), Джонсон (12),Уайтсайд (11), Еллінгтон (8), Уайт (7), Макгрудер (6), Бэббит (3), Рід (3)

Мемфіс – Індіана 110:97 (38:24, 34:29, 24:26, 14:18)

Мемфіс: Конлі (36), Картер (21), Рендолф (17), Райт (13), Аллен (7), Енніс (7 + 10 підбирань), Деніелс (5), Гаррісон (4)

Індіана: Джордж (22), Брукс (18), Янг (16 + 13 підбирань), Майлз (15), Тернер (9), Тіг (4), Янг (4), Крістмас (3), Аллен (2), Серафін (2), Елліс (2)

Нью-Орлеан – Даллас 121:118 (27:23, 36:28, 26:32, 32:35)

Нью-Орлеан: Девіс (30 + 13 підбирань), Казінс (29 + 16 підбирань), Холідей (18), Кроуфорд (15), Каннінгем (15), Хілл (7), Мур (5), Фрейзер (2)

Даллас: Новіцкі (23), Барнс (19), Сет Каррі (18), Меттьюз (10), Феррелл (15), Бареа (8 + 11 передач), Фінні-Сміт (8), Ноел (7), Пауелл (6), Харріс (2), Ютофф (2)

Сан-Антоніо – Голден Стейт 98:110 (33:17, 24:37, 20:30, 21:26)

Сан-Антоніо: Ленард (19), По Газоль (18),Олдрідж (17), Грін (16), Лі (8), Міллс (6), Джинобили (6), Андерсон (4), Дедмон (4)

Голден Стейт": Каррі (29 + 11 передач), Томпсон (23), Вест (15), Игудала (14), Кларк (7), Пачулія (6), Лівінгстон (5), Макгі (4), Грін (4), Барнс (3)

Кліпперс – Вашингтон 133:124 (39:31, 35:32, 36:35, 23:26)

Кліпперс: Медик (31), Підлога (27 + 13 передач), Гріффін (26 + 10 підбирань), Джордан (23 + 18 підбирань), Кроуфорд (14), Спейтс (5), Мба а Муте (5), Фелтон (2)

Вашингтон: Уолл (41), Бив (27), М-ф Морріс (14), Сміт (14), Убре (10), Гортат (6), Маинми (5), Портер (4), Богданович (3)

Сакраменто – Юта 82:112 (14:34, 29:16, 24:28, 15:34)

Сакраменто: Маклемор (22), Коллісон (12), Лоусон (11), Еванс (9), Лабиссьер (9), Папаяннис (8), Коулі-Стайн (7), Хилд (2), Геллоуей (2)

Юта: Хейворд (20), Худ (18), Гобер (16 + 15 підбирань), Мак (14), Инглс (12), Діао (11), Джонсон (9), Уити (7), Беркс (3), Лайлс (2)

Східна конференція

1. *Клівленд Кавальерс – 47 перемог / поразок 26

2. *Бостон Селтікс – 48/27

3. *Вашингтон Візардс – 46/29

4. *Торонто Репторс – 45/30

5. Мілуокі Бакс – 39/36

6. Атланта Хоукс – 39/36

7. Майамі Хіт – 37/38

8. Індіана Пейсерс – 37/38

9. Чикаго Буллз – 35/39

10. Шарлотт Хорнетс – 34/41

11. Детройт Пістонс – 34/41

12. **Нью-Йорк Нікс – 28/47

13. **Філадельфія Сиксерс – 28/47

14. **Орландо Меджік – 27/48

15. **Бруклін Нетс – 16/58

Західна конференція

1. * Голден Стейт Ворріорз – 61 перемога / 14 поразок

2. *Сан-Антоніо Сперс – 57/17

3. *Х'юстон Рокетс – 51/23

4. *Юта Джаз – 46/29

5. *Лос-Анджелес Кліпперс – 45/31

6. *Оклахома-Сіті Тандер – 43/31

7. Мемфіс Гріззліз – 41/34

8. Портленд Трэйл Блейзери – 36/38

9. Денвер Наггетс -35/39

10. Нью-Орлеан Пеліканса – 32/43

11. Даллас Маверікс – 31/43

12. Міннесота Тимбервулвз – 29/44

13. Сакраменто Кінгз – 29/46

14. **Фінікс Санз – 22/53

15. **Лос-Анджелес Лейкерс – 21/53

* Забезпечили місце в плей-офф

** Вибули з гонки за місце в плей-офф