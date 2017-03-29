"Дніпро" став останнім півфіналістом плей-оф баскетбольної Суперліги

У Запоріжжі завершився другий матч чвертьфінальної серії плей-офф чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в якому "Дніпро" обіграв "Запоріжжя-ZOG" та вийшов у півфінал, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 79:97.

За право зіграти у фіналі чемпіонату України команда Дениса Журавльова побореться з чинним чемпіоном южненським "Хіміком", який в своїй серії здолав "Миколаїв".

Запоріжжя-ZOG – Дніпро 79:97 (14:22, 21:30, 21:24, 23:21)

Запоріжжя-ZOG: Мальчевський 17, Носков 13 + 5 підбирань + 5 передач, Лукянов 12

Дніпро: Глєбов 16 + 5 підбирань + 4 передачі, Мішула 16 + 5 підбирань, Тимофеєнко 13 + 7 підбирань + 4 передачі, Ммісяць 11, Закурдаєв 10 + 5 передач, Вільховецький 10