"Фінікс" українця Лэня програв "Атланті" у черговому матчі чемпіонату НБА

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися вісім матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" з українцем Олексієм Лэнем у складі програв "Атланті Хоукс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 91:95.

Український центровий провів на майданчику трохи більше 25 хвилин, за які набрав 12 очок, зробив 7 підбирань, 3 перехоплення, 1 блокшот, здійснив 3 втрати та отримав 4 фоли.

Атланта – Фінікс 95:91 (27:12, 20:32, 24:24, 24:23)

Атланта: Шредер (27), Ільясова (18 + 12 підбирань), Прінс (15), Ховард (15 + 11 підбирань), Хамфріс (7), Кальдерон (6), Данливи (3), Мускала (2), Хардуэй (2)

Фінікс: Уоррен (24), Юліс (15 + 10 передач), Джонс (13), Лэнь (12 + 7 підбирань), Кріс (7), Едді (7), Дадлі (6), Вільямс (4), Прайс (3)

Шарлотт – Мілуокі 108:118 (24:35, 26:37, 26:22, 32:24)

Шарлотт: Уокер (26), Камінські (20), Лемб (16), Кідд-Гилкрист (12), Зеллер (8), Марв. Вільямс (6), Белинелли (6), Батюм (5), Вебер (5), Робертс (4)

Мілуокі: Снелл (26), Адетокумбо (20), Міддлтон (14), Брогдон (14 + 10 передач), Монро (13), Деллаведова (8), Телетович (8), Хоуз (7), Террі (6), Макеров (2)

Індіана – Міннесота 114:115 (25:26, 32:33, 33:28, 24:28)

Індіана: Джордж (37), Тіг (20 + 10 передач), Елліс (19), Тернер (15), Янг (14), Майлз (6), Крістмас (2), Аллен (1)

Міннесота: Таунс (37 + 12 підбирань), Рубіо (21 + 10 передач), Дженг (19), Віггінс (17), Данн (9), Раш (6), Джонс (2), Каспі (2), Мухаммад (2)

Бруклін – Філадельфія 101:106 (24:31, 33:27, 21:21, 23:27)

Бруклін: Лопес (26), Лин (11), Холліс-Джефферсон (11), Динуидди (10), Кілпатрік (9), ЛеВерт (9), Макдэниэлс (6), Букер (6), Фой (5), Хемілтон (4), Вайтхад (3), Ейси (1)

Філадельфія: Шарич (23), Ковінгтон (21 + 13 підбирань), Луваву-Кабарро (17), Холмс (13), Стаускас (11), Андерсон (9), Макконнелл (8 + 10 передач), Лонг (2), Спліттер (2)

Детройт – Майамі 96:97 (24:24, 26:31, 19:23, 27:19)

Детройт: Колдуелл-Поуп (25), Сміт (19), Харріс (19), Драммонд (9 + 13 підбирань), М-з Морріс (7), Удрих (6), Джонсон (5), Бейнс (4), Луэр (2)

Майамі: Драгіч (28), Уайтсайд (17), Дж. Джонсон (16),Макгрудер (12), Річардсон (9), Рід (6), Бэббит (5), Джонсон (2), Еллінгтон (2)

Х'юстон – Голден Стейт 106:113 (20:37, 32:23, 23:26, 31:27)

Х'юстон: Харден (24 + 11 підбирань + 13 передач), Капела (21), Вільямс (17), Аріза (13), Беверлі (10), Гордон (10), Нене (6), Деккер (5)

Голден Стейт": Каррі (32 + 10 підбирань), Томпсон (25), Грін (19), Игудала (12), Лівінгстон (6), Кларк (4), Барнс (4), Макгі (4), Маккоу (3), Пачулія (2)

Портленд – Денвер 122:113 (32:35, 34:29, 29:21, 27:28)

Портленд: Макколлум (39), Нуркич (33 + 16 підбирань), Лиллард (19), Харклесс (4), Аміну (15), Тернер (4), Вонле (4), Крэбб (2), Ленард (2)

Денвер: Нельсон (23), Харріс (19), Чендлер (17), Йокіч (17), Галлинари (13), Бартон (13), Фарід (8 + 14 підбирань), Мюррей (3)

Лейкерс – Вашингтон 108:119 (27:27, 31:28, 37:27, 13:37)

Лейкерс: Расселл (28), Кларксон (22), Енніс (11), Зубац (10), Блек (10), Брюер (9), Нваба (8), Рендл (6), Ненсі (4 + 11 підбирань)

Вашингтон: Уолл (34 + 14 передач), Портер (18), Бив (16), Убре (12), Маинми (10), М-ф Морріс (8), Гортат (7 + 10 підбирань), Богданович (6), Сміт (6), Дженнінгс (2)

Східна конференція

1. *Бостон Селтікс – 48 перемог/поразок 26

2. *Клівленд Кавальерс – 47/26

3. *Вашингтон Візардс – 46/28

4. *Торонто Репторс – 45/29

5. Атланта Хоукс – 38/36

6. Мілуокі Бакс – 38/36

7. Індіана Пейсерс – 37/37

8. Майамі Хіт – 36/38

9. Чикаго Буллз – 35/39

10. Детройт Пістонс – 34/41

11. Шарлотт Хорнетс – 33/41

12. Філадельфія Сиксерс – 28/46

13. Нью-Йорк Нікс – 28/46

14. Орландо Меджік – 27/47

15. Бруклін Нетс – 16/58

Західна конференція

1. * Голден Стейт Ворріорз – 60 перемог / 14 поразок

2. *Сан-Антоніо Сперс – 57/16

3. *Х'юстон Рокетс – 51/23

4. *Юта Джаз – 45/29

5. *Лос-Анджелес Кліпперс – 44/31

6. Оклахома-Сіті Тандер – 42/31

7. Мемфіс Гріззліз – 40/34

8. Портленд Трэйл Блейзери – 36/38

9. Денвер Наггетс -35/39

10. Даллас Маверікс – 31/42

11. Нью-Орлеан Пеліканса – 31/43

12. Міннесота Тимбервулвз – 29/44

13. Сакраменто Кінгз – 29/45

14. Фінікс Санз – 22/53

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 21/53

* Забезпечили місце в плей-офф