"Сан-Антоніо" розгромив "Клівленд" і продовжує боротьбу за перемогу в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися шість матчів, в центральному з яких "Сан-Антоніо Сперз" переграв "Клівленд Кавальерс" і продовжив погоню за "Голден Стейт Ворріорз" у боротьбі за титул переможця регулярного чемпіонату НБА, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився з рахунком 103:74.

"Сперз" відстає "Ворріорз" на дві перемоги в турнірній таблиці.

Сан-Антоніо – Клівленд 103:74 (28:18, 36:22, 17:18, 22:16)

Сан-Антоніо: Ленард (25), Олдрідж (14), Пау Газоль (14), Джинобили (12), Міллс (9),Дедмон (8 + 13 підбирань), Грін (5), Андерсон (4), Сіммонс (3), Бертанс (3), Форбс (2), (2), Паркер (2)

Клівленд: Джеймс (17), Томпсон (11), Лав (9), Ірвінг (8), Фрай (8), Джефферсон (5), Джей Ар Сміт (5), Фелдер (4), Вільямс (3), Джонс (2), Вільямс (2) , Лиггинс (0).

Даллас – Оклахома-Сіті 91:92 (26:25, 24:10, 19:22, 22:35)

Даллас: Меттьюз (15), Ноел (15), Феррелл (13), Харріс (12), Барнс (10), Бареа (10), Межри (8), Новіцкі (8)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (37 + 13 підбирань + 10 передач), Оладипо (15), Гібсон (13), Адамс (8), Кантер (6), Макдермотт (5), Грант (4), Кристон (2), Роберсон (2)

Нью-Йорк – Детройт 109:95 (34:36, 30:23, 25:15, 20:21)

Нью-Йорк: Роуз (27), Порзингис (25), Ентоні (21), Эрнангомес (15), Лі (7), Холідей (7), Кузминскас (5), Бейкер (2)

Детройт: М-з Морріс (20), Сміт (15), Колдуелл-Поуп (12), Харріс (12), Драммонд (10 + 15 підбирань), Луэр (8), Бейнс (7), Удрих (6), Джонсон (5)

Торонто – Орландо 131:112 (35:34, 38:23, 26:32, 32:23)

Торонто: ДеРозан (36), Валанчюнас (17), Ібака (16), Пауелл (16), Джозеф (15 + 13 передач), Пелтль (12), Райт (7), Такер (7), Паттерсон (4), ВанВлит (1)

Орландо: Пейтон (22), Фурньє (20), Росс (17), Гордон (16), Вучевич (12 + 15 підбирань), Огастін (8), Бийомбо (5), Мікс (4), Вілкокс (3), Хезонья (3), Уотсон (2)

Сакраменто – Мемфіс 91:90 (28:27, 23:22, 23:19, 17:22)

Сакраменто: Коллісон (23), Хилд (14), Коулі-Стайн (12), Куфос (11), Лоусон (10), Толливер (9), Темпл (6), Маклемор (3), Лабиссьер (3)

Мемфіс: Конлі (22), Рендолф (17 + 15 підбирань), Грін (10), Райт (11), Деніелс (10), Гаррісон (7), Картер (7), Аллен (6)

Юта – Нью-Орлеан 108:100 (28:21, 28:30, 25:20, 27:29)

Юта: Худ (20), Гобер (20 + 19 підбирань), Инглс (19), Джордж Хілл (17), Джонсон (14), Нето (5), Уити (5), Экзам (4), Лайлс (2), Діао (2)

Нью-Орлеан: Девіс (36 + 17 підбирань), Холідей (19), Кроуфорд (14), Хілл (11), Каннінгем (8), Фрейзер (4), Мур (4), Аженса (4)

Східна конференція

1. *Бостон Селтікс – 48 перемог/поразок 26

2. *Клівленд Кавальерс – 47/26

3. *Вашингтон Візардс – 45/28

4. *Торонто Репторс – 45/29

5. Мілуокі Бакс – 37/36

6. Індіана Пейсерс – 37/36

7. Атланта Хоукс – 37/36

8. Майамі Хіт – 35/38

9. Чикаго Буллз – 35/39

10. Детройт Пістонс – 34/40

11. Шарлотт Хорнетс – 33/40

12. Нью-Йорк Нікс – 28/46

13. Філадельфія Сиксерс – 27/46

14. Орландо Меджік – 27/47

15. Бруклін Нетс – 16/57

Західна конференція

1. * Голден Стейт Ворріорз – 59 перемог / 14 поразок

2. *Сан-Антоніо Сперс – 57/16

3. *Х'юстон Рокетс – 51/22

4. *Юта Джаз – 45/29

5. *Лос-Анджелес Кліпперс – 44/31

6. Оклахома-Сіті Тандер – 42/31

7. Мемфіс Гріззліз – 40/34

8. Денвер Наггетс -35/38

9. Портленд Трэйл Блейзери – 35/38

10. Даллас Маверікс – 31/42

11. Нью-Орлеан Пеліканса – 31/43

12. Сакраменто Кінгз – 29/45

13. Міннесота Тимбервулвз – 28/44

14. Фінікс Санз – 22/52

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 21/52

* Забезпечили місце в плей-офф