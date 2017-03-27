"Будівельник" розтрощив "Кремінь" в першому матчі 1/4 фіналу баскетбольної Суперліги

У Києві завершився перший матч чвертьфінальної серіїї плей-офф чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в якому "Будівельник" обіграв "Кремінь" з Кременчука, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 105:82.

"Будівельник" з самого початку матч мав повну перевагу, вигравши стартову 10-хвилинку з рахунком 27:19. І надалі господарі майданчика лише нарощували перевагу, вигравши усі наступні три чверті - 25:22, 22:21 і 31:20.

Найкращим гравцем матчу став американський легіонер киян Філдс на рахунку якого найбільше очок (19) та результативних передач (8).

Таким чином, "Будівельник" повів у чвертьфіналі плей-оф Суперліги з рахунком 1:0.

Будівельник – Кремінь 105:82 (27:19, 25:22, 22:21, 31:20)

Будівельник: Філдс 19 + 8 передач, Дугат 16 + 4 передачі, Завадський 16 + 8 підбирань, Вінтоняк 10 + 7 підбирань, Отверченко 10, Луценко 10

Кремінь: Кадигроб 18 + 7 підбирань, Кожемякін 15, Хамзаєв 14 + 9 підбирань, Луговцов 12 + 7 підбирань, Чигринов 11, Байда 10