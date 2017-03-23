Уестбрук встановив рекорд НБА в переможному матчі "Оклахоми" проти "Філадельфії"

У ніч на четвер в Національній баскетбольній асоціації були зіграні вісім матчів, в центральному з яких "Оклахома-Сіті" обіграла "Філадельфію" багато в чому завдяки рекорду Рассела Уестбрука, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 122:97.

Уестбрук встановив унікальне досягнення в НБА, оформивши тріпл-дабл зі 100-відсотковою точністю кидків. Раніше ще нікому не вдавалося показати такий результат.

Гравець провів на майданчику всього 27 хвилин і набрав 18 очок, реалізувавши 6/6 кидків з гри та 6/6 штрафних, а також зробив 11 підборів і 14 передач.

Орландо – Шарлотт— 102:109 (27:21, 27:27, 28:29, 20:32)

Про: Росс (19), Пейтон (15), Фурньє (15), Вучевич (14 + 12 підбирань + 8 передач), Мікс (10), Хезонья (8 + 7 підбирань)

Ш: Уокер (22 + 7 передач), Белинелли (20), Камінські (18), Зеллер (15), Батюм (10 + 6 передач + 5 втрат), Вільямс (7 + 10 підбирань), Лемб (4 + 8 підбирань).

Бостон – Індіана— 109:100 (21:19, 28:23, 39:32, 21:26)

Б: Томас (25), Бредлі (18 + 8 підбирань), Краудер (15), Хорфорд (15 + 8 підбирань + 8 передач), Олиник (11 + 8 підбирань)

І: Джордж (37 + 5 втрат), Тіг (25 + 6 передач), Янг (8), Тернер (7 + 9 підбирань), Аллен (8 + 14 підбирань)

Чикаго – Детройт— 117:95 (32:23, 27:30, 32:20, 26:22)

Ч: Миротич (28), Ловернь (17 + 7 підбирань), Батлер (16 + 12 передач), Ципзер (15), Портіс (12), Рондо (5 + 9 передач)

Д: Харріс (14), Морріс (14), Луэр (13), Джонсон (12), Сміт (9 + 7 передач), Драммонд (8 + 17 підбирань)

Оклахома-Сіті, Філадельфія— 122:97 (29:22, 34:28, 32:20, 27:27)

ОС: Кантер (24 + 11 підбирань), Уестбрук (18 + 11 підбирань + 14 передач + 5 втрат), Оладипо (18), Макдермотт (13)

Ф: Стаускас (20), Лонг (13 + 6 підбирань), Ковінгтон (12), Шарич (12), Холмс (11)

Вашингтон – Атланта— 104:100 (16:20, 24:26, 27:21, 37:33)

В: Бив (28 + 9 підбирань), Волл (22 + 10 передач), Морріс (13 + 7 підбирань), Портер (10 + 8 підбирань), Дженнінгс (5 + 6 передач), Маинми (4 + 10 підбирань).

А: Хардуэй (29), Шредер (18 + 6 передач + 10 втрат), Ховард (14 + 16 підбирань), Сефолоша (10), Ільясова (5 + 8 підбирань)

Денвер – Клівленд— 126:113 (34:31, 39:28, 28:31, 25:23)

Д: Харріс (21), Бартон (20), Чендлер (18), Фарід (17 + 9 підбирань), Йокіч (16 + 10 підбирань + 7 передач), Мюррей (15), Пламли (12 + 7 підбирань), Нельсон (3 + 9 передач)

До: Ірвінг (33), Вільямс (19), Джеймс (18 + 6 підбирань + 5 передач), Лав (9 + 7 підбирань), Корвер (9)

Сакраменто – Мілуокі— 98:116 (24:25, 26:44, 25:21, 23:26)

З: Хилд (21), Еванс (18), Аффлало (12), Темпл (12), Коллісон (10 + 7 передач), Коулі-Стайн (10 + 7 підбирань + 4 блок-шота), Лабиссьер (8 + 8 підбирань), Папаяннис (4 + 7 підбирань)

М: Адетокумбо (32 + 14 підбирань + 6 передач), Монро (15), Телетович (13), Міддлтон (13), Брогдон (12), Хоуз (10)

Юта – Нью-Йорк— 108:101 (26:34, 25:21, 21:20, 36:26)

Ю: Гобер (35 + 13 підбирань + 4 блок-шота), Хейворд (19 + 8 підбирань), Хілл (15 + 7 підбирань), Нето (10), Джонсон (10)

НЙ: Порзингис (24 + 7 підбирань), Роуз (17 + 6 передач), Ентоні (16), Лі (12), Эрнангомес (9 + 10 підбирань), Томас (4 + 9 підбирань).

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Голден Стейт Уорріорс] Голден Стейт 57 перемог 14 поразок

2 [Лос-Анджелес Кліпперс] Кліпперс 43 29

3 [Сакраменто Кінгз] Сакраменто 27 44

4 [Фінікс Санз] Фінікс 22 49

5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 20 51

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Клівленд Кавальерс] Клівленд 46 24

2 [Мілуокі Бакс] Мілуокі 36 35

3 [Індіана Пейсерс] Індіана 36 35

4 [Чикаго Буллз] Чикаго 34 38

5 [Детройт Пистонз] Детройт 34 38

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Бостон Селтікс] Бостон 46 26

2 [Торонто Репторс] Торонто 42 29

3 [Нью-Йорк Нікс] Нью-Йорк 27 44

4 [Філадельфія 76ерс] Філадельфія 26 45

5 [Бруклін Нетс] Бруклін 14 56

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Юта Джаз] Юта 44 28

2 [Оклахома Сіті Тандер] Оклахома 41 30

3 [Денвер Наггетс] Денвер 34 37

4 [Портленд Трэйл Блейзери] Портленд 32 38

5 [Міннесота Тимбервулвз] Міннесота 28 42

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Антоніо Сперс] Сан-Антоніо 54 16

2 [Х'юстон Рокетс] Х'юстон 49 22

3 [Мемфіс Грізліс] Мемфіс 40 31

4 [Даллас Маверікс] Даллас 30 40

5 [Нью-Орлеан Пеліканса] Нью-Орлеан 30 41

ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 43 28

2 [Атланта Хокс] Атланта 37 34

3 [Майамі Хіт] Майамі 35 36

4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 32 39

5 [Орландо Меджік] Орландо 26 46