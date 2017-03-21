Лідер НБА "Голден Стейт" здобув перемогу над "Оклахомою" в черговому матчі

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися сім матчів, в центральному з яких лідер зведеної таблиці ліги "Голден Стейт Ворріорз" обіграв "Оклахому-Сіті" на виїзді, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 95:111.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Клей Томпсон, на рахунку якого 34 очки.

Лідер чемпіонату здобув 56-у перемогу при 14 поразках.

Індіана – Юта 107:100 (28:23, 23:23, 29:24, 27:30)

Індіана: Тіг (21), Джордж (19), Тернер (16), Майлз (15), Елліс (12), Джефферсон (10), Янг (8), Робінсон (4), Аллен (2)

Юта: Хейворд (38), Джордж Хілл (16), Гобер (16 + 14 підбирань), Худ (11), Беркс (9), Инглс (4), Діао (2), Уити (2), Джонсон (2)

Орландо – Філадельфія 112:109 OT (25:26, 16:30, 33:27, 24:15, 14:11)

Орландо: Вучевич (26 + 13 підбирань), Фурньє (19), Гордон (17), Росс (15), Пейтон (10 + 13 підбирань), Мікс (9), Бийомбо (7), Огастін (5), Грін (4)

Філадельфія: Ковінгтон (24 + 13 підбирань), Холмс (24 + 14 підбирань), Стаускас (20), Шарич (18), Макконнелл (16 + 11 передач), Лонг (4), Андерсон (1 + 7 підбирань), Луваву-Кабарро (2)

Шарлотт – Атланта 105:90 (19:19, 32:23, 32:26, 22:22)

Шарлотт: Уокер (16), Батюм (16), Камінські (14), Марв. Вільямс (13), Лемб (12), Кідд-Гилкрист (9), Зеллер (8), Вебер (8), Белинелли (6), Грем (3)

Атланта: Шредер (20), Ільясова (13), Ховард (13 + 10 підбирань), Сефолоша (11), Хардуэй (11), Прінс (11), Мускала (5), Кальдерон (2), Бембри (2), Хамфріс (2)

Бостон – Вашингтон 110:102 (30:28, 28:19, 34:28, 18:27)

Бостон: Томас (25), Бредлі (20), Краудер (16), Хорфорд (16), Смарт (10), Олиник (9 + 11 підбирань), Браун (6), Зеллер (4), Джонсон (4)

Вашингтон: Бив (19), Волл (16), М-ф Морріс (14), Богданович (14), Сміт (13), Дженнінгс (10 + 7 передач), Портер (8), Гортат (4), Убре (4)

Х'юстон – Денвер 125:124 (35:28, 27:37, 32:32, 31:27)

Х'юстон: Харден (39 + 11 передач), Гордон (18), Беверлі (14), Аріза (14), Капела (12), Андерсон (10), Вільямс (7), Нене (6), Деккер (5)

Денвер: Харріс (28), Бартон (24), Йокіч (22 + 13 підбирань), Эрнангомес (15), Мюррей (13), Мудиай (8), Фарід (5), Нельсон (5), Пламли (4)

Оклахома-Сіті – Голден Стейт 95:111 (22:25, 17:34, 27:33, 29:19)

Оклахома-Сіті: Оладипо (17), Уестбрук (15), Гібсон (10), Кантер (15 + 10 підбирань), Кристон (10), Адамс (9), Грант (7), Коул (4), Сабоніс (4), Абринес (2), Роберсон (2)

Голден Стейт: Томпсон (34), Каррі (23), Макгі (10), Вест (9), Барнс (7), Игудала (6), Кларк (5), Маккоу (5), Лівінгстон (4), Макаді (2), Луні (2), Грін (2 + 10 підбирань), Пачулія (2)

Кліпперс – Нью-Йорк 114:105 (29:23, 34:30, 34:19, 17:33)

Кліпперс: Гріффін (30), Ріверс (17), Кроуфорд (14), Медик (14), Джордан (14 + 10 підбирань), Підлога (13 + 13 передач), Мба а Муте (4), Спейтс (4), Фелтон (2), Пірс (2)

Нью-Йорк: Роуз (18), Порзингис (18 + 11 підбирань), Ентоні (16), Холідей (11), Бейкер (8), Кузминскас (8), Эрнангомес (8), Рендл (7), Пламли (4), Вуячич (3), Томас (2), (2)

Східна конференція

1. Клівленд Кавальерс – 46 перемог / 23 поразки

2. Бостон Селтікс – 45/26

3. Вашингтон Візардс – 42/28

4. Торонто Репторс – 41/29

5. Атланта Хоукс – 37/33

6. Індіана Пейсерс – 36/34

7. Мілуокі Бакс – 34/35

8. Майамі Хіт – 34/36

9. Детройт Пістонс – 34/36

10. Чикаго Буллз – 33/37

11. Шарлотт Хорнетс – 31/39

12. Нью-Йорк Нікс – 27/43

13. Філадельфія Сиксерс – 26/44

14. Орландо Меджік – 26/45

15. Бруклін Нетс – 13/56

Західна конференція

1. Голден Стейт Ворріорз – 56 перемог / 14 поразок

2. Сан-Антоніо Сперс – 53/16

3. Х'юстон Рокетс – 49/22

4. Юта Джаз – 43/28

5. Лос-Анджелес Кліпперс – 42/29

6. Мемфіс Гріззліз – 40/30

7. Оклахома-Сіті Тандер – 40/30

8. Денвер Наггетс -33/37

9. Портленд Трэйл Блейзери – 32/37

10. Даллас Маверікс – 30/39

11. Нью-Орлеан Пеліканса – 29/41

12. Міннесота Тимбервулвз – 28/41

13. Сакраменто Кінгз – 27/43

14. Фінікс Санз – 22/48

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/50