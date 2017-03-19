"Дніпро" і "Запоріжжя" виграли матчі останнього дня регулярного чемпіонату Суперліги

16:19, 19 березня 2017
Баскетбол
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Команди розтрощили, відповідно, "Кремінь" та "Політехнік".

Запоріжани з розгромом та сотнею обіграли Політехнік / fbu.ua

У Дніпрі та Запоріжжі відбулися матчі останнього дня регулярного чемпіонату України з баскетболу, в яких "Дніпро" обіграв кременчуцький "Кремінь" (108:58), а "Запоріжжя-ZOG" виявилося сильнішим за харківський "Політехнік" - 109:65, повідомляє офіційний сайт змагань.

Таким чином регулярний чемпіонат України завершено. Попереду - матчі серій плей-офф.   

БК "Запоріжжя – ZOG" – БК "Політехнік" 109:65 (32:14, 22:12, 27:27, 28:12)

БК "Запоріжжя – ZOG": Носков 19оч, 8пб, 6рп.

БК "Політехнік": Рочняк 17оч.

Дніпро – Кремінь – 108:58 (26:15, 27:13, 31:18, 24:12)

Дніпро: Тимофеєнко - 18 очок, 9 підбирань, 2 передачі; Загреба - 16 очок, 4 підбирання, 2 передачі. 

Кремінь: Чигринов -15 очок, 3 підбирання, 1 передача; Луговцов - 14 очок, 1 підбирання.

Окрім того, стали відомі пари плейофф та календар вирішальних матчів Суперліги.

1/4 фіналу – до двох перемог:

"Будівельник" – "Кремінь" – 27 березня, 28 березня, 31 березня

"Хімік" – "Миколаїв" – 24 березня , 26 березня, 28 березня

"Дніпро" – "Запоріжжя" – 26 березня, 29 березня, 1 квітня

"Черкаські Мавпи" – "БІПА" – 24 березня, 28 березня, 31 березня

1/2 фіналу - до трьох перемог

6 квітня, 8 квітня, 12 квітня, 14 квітня, 18 квітня

За призові місця – до трьох перемог

За 3-тє місце:

21 квітня, 23 квітня, 26 квітня, 28 квітня, 30 квітня

За 1-е місце:

29 квітня, 1 травня, 4 травня, 6 травня, 9 травня

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Теги: #Україна#баскетбол