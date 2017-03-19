"Дніпро" і "Запоріжжя" виграли матчі останнього дня регулярного чемпіонату Суперліги
Команди розтрощили, відповідно, "Кремінь" та "Політехнік".
У Дніпрі та Запоріжжі відбулися матчі останнього дня регулярного чемпіонату України з баскетболу, в яких "Дніпро" обіграв кременчуцький "Кремінь" (108:58), а "Запоріжжя-ZOG" виявилося сильнішим за харківський "Політехнік" - 109:65, повідомляє офіційний сайт змагань.
Таким чином регулярний чемпіонат України завершено. Попереду - матчі серій плей-офф.
БК "Запоріжжя – ZOG" – БК "Політехнік" 109:65 (32:14, 22:12, 27:27, 28:12)
БК "Запоріжжя – ZOG": Носков 19оч, 8пб, 6рп.
БК "Політехнік": Рочняк 17оч.
Дніпро – Кремінь – 108:58 (26:15, 27:13, 31:18, 24:12)
Дніпро: Тимофеєнко - 18 очок, 9 підбирань, 2 передачі; Загреба - 16 очок, 4 підбирання, 2 передачі.
Кремінь: Чигринов -15 очок, 3 підбирання, 1 передача; Луговцов - 14 очок, 1 підбирання.
Окрім того, стали відомі пари плейофф та календар вирішальних матчів Суперліги.
1/4 фіналу – до двох перемог:
"Будівельник" – "Кремінь" – 27 березня, 28 березня, 31 березня
"Хімік" – "Миколаїв" – 24 березня , 26 березня, 28 березня
"Дніпро" – "Запоріжжя" – 26 березня, 29 березня, 1 квітня
"Черкаські Мавпи" – "БІПА" – 24 березня, 28 березня, 31 березня
1/2 фіналу - до трьох перемог
6 квітня, 8 квітня, 12 квітня, 14 квітня, 18 квітня
За призові місця – до трьох перемог
За 3-тє місце:
21 квітня, 23 квітня, 26 квітня, 28 квітня, 30 квітня
За 1-е місце:
29 квітня, 1 травня, 4 травня, 6 травня, 9 травня