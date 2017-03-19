"Дніпро" і "Запоріжжя" виграли матчі останнього дня регулярного чемпіонату Суперліги

Команди розтрощили, відповідно, "Кремінь" та "Політехнік".

У Дніпрі та Запоріжжі відбулися матчі останнього дня регулярного чемпіонату України з баскетболу, в яких "Дніпро" обіграв кременчуцький "Кремінь" (108:58), а "Запоріжжя-ZOG" виявилося сильнішим за харківський "Політехнік" - 109:65, повідомляє офіційний сайт змагань. Таким чином регулярний чемпіонат України завершено. Попереду - матчі серій плей-офф. БК "Запоріжжя – ZOG" – БК "Політехнік" 109:65 (32:14, 22:12, 27:27, 28:12) БК "Запоріжжя – ZOG": Носков 19оч, 8пб, 6рп. БК "Політехнік": Рочняк 17оч. Дніпро – Кремінь – 108:58 (26:15, 27:13, 31:18, 24:12) Дніпро: Тимофеєнко - 18 очок, 9 підбирань, 2 передачі; Загреба - 16 очок, 4 підбирання, 2 передачі. Кремінь: Чигринов -15 очок, 3 підбирання, 1 передача; Луговцов - 14 очок, 1 підбирання. Окрім того, стали відомі пари плейофф та календар вирішальних матчів Суперліги. 1/4 фіналу – до двох перемог: "Будівельник" – "Кремінь" – 27 березня, 28 березня, 31 березня "Хімік" – "Миколаїв" – 24 березня , 26 березня, 28 березня "Дніпро" – "Запоріжжя" – 26 березня, 29 березня, 1 квітня "Черкаські Мавпи" – "БІПА" – 24 березня, 28 березня, 31 березня 1/2 фіналу - до трьох перемог 6 квітня, 8 квітня, 12 квітня, 14 квітня, 18 квітня За призові місця – до трьох перемог За 3-тє місце: 21 квітня, 23 квітня, 26 квітня, 28 квітня, 30 квітня За 1-е місце: 29 квітня, 1 травня, 4 травня, 6 травня, 9 травня

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