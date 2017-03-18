"Фінікс" українця Леня програв "Орландо" в черговому матчі НБА
Гра завершилася з рахунком 103:109.
У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися вісім матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" українця Олексія Леня програв "Орландо Меджік", повідомляє офіційний сайт ліги.
Матч завершився з рахунком 103:109.
На рахунку Леня 9 очок і 10 підбирань.
Вашингтон – Чикаго 112:107 (29:23, 30:17, 25:32, 28:35)
В: Бив (24), Сміт (17 + 7 підбирань), Волл (14 + 20 передач), Маинми (16), Портер (14 + 8 підбирань), Богданович (12), Гортат (8 + 8 підбирань), Дженнінгс (3 + 8 передач).
Ч: Батлер (28), Лопез (25 + 12 підбирань), Миротич (15 + 7 підбирань), Валентайн (11), Ципзер (8 + 7 підбирань), Картер-Вільямс (7 + 6 втрат), Рондо (6 + 10 передач)
Філадельфія – Даллас 116:74 (21:23, 30:17, 36:16, 29:18)
Ф: Андерсон (19 + 8 підбирань), Ковінгтон (18 + 9 підбирань), Холмс (17 + 7 підбирань), Родрігес (13 + 6 передач), Луваву-Кабарро(12), Шарич (10 + 7 підбирань), Окафор (10 + 6 втрат), Стаускас (9 + 7 підбирань), Макконнелл (6 + 6 передач)
Д: Пауелл (14), Бареа (11), Новіцкі (10), Ноель (9), Каррі (7)
Бруклін – Бостон 95:98 (16:21, 21:24, 28:26, 30:27)
Бр: Лопез (23), Фой (14), Лин (10 + 7 підбирань + 6 передач), Ніколсон (11), Холліс-Джефферсон (10), Ейси (10 + 8 підбирань)
Бо: Краудер (24 + 12 підбирань), Бредлі (16), Хорфорд (14 + 8 підбирань + 4 блок-шота), Смарт (12), Грін (11), Джонсон (9), Оліник (9)
Детройт – Торонто 75:87 (13:16, 25:24, 28:20, 9:27)
Д: Джексон (20 + 6 передач), Харріс (14 + 7 підбирань), Луэр (12), Колдуелл-Поуп (9), Драммонд (8 + 22 підбору)
Т: Ібака (17 + 9 підбирань), ДеРозан (14 + 8 підбирань + 6 передач), Керролл (12), Пауелл (11), Валанчюнас (10 + 8 підбирань), Джозеф (9 + 7 підбирань + 6 передач), Такер (8 + 9 підбирань)
Новий Орлеан – Х'юстон 128:112 (36:23, 32:27, 31:31, 29:31)
Н: Хілл (30 + 7 передач), Девіс (24 + 15 підбирань), Холідей (19 + 6 передач), Фрейзер (14 + 6 передач), Селден (11), Мур (9), Каннінгем (7 + 9 підбирань)
Х: Харден (41 + 14 підбирань + 11 передач + 5 втрат), Вільямс (14), Харрелл (13), Гордон (12), Аріза (8 + 8 підбирань), Андерсон (8), Беверлі (7 + 7 підбирань)
Майамі – Міннесота 123:105 (27:23, 37:26, 26:32, 33:24)
Ма: Уайтсайд (23 + 14 підбирань), Джонсон (23), Драгіч (19 + 10 передач), Дж. Джонсон (17 + 6 передач), Бэббит (8), Макгрудер (7), Рід (8), Еллінгтон (7)
Мі: Таунс (31 + 11 підбирань), Віггінс (26), Рубіо (20 + 6 передач), Мухаммад (15)
Фінікс – Орландо 103:109 (22:30, 36:30, 27:24, 18:25)
Ф: Уоррен (26), Юліс (19 + 8 передач), Кріс (13 + 8 підбирань + 4 блок-шота), Вільямс (12 + 7 підбирань), Букер (10), Лень (9 + 10 підбирань), Дадлі (7)
Про: Фурньє (25), Вучевич (18 + 17 підбирань), Гордон (17 + 4 блок-шота), Росс (14), Огастін (12), Пейтон (10 + 11 передач), Грін (2 + 8 підбирань).
Лос-Анджелес Лейкерс – Мілуокі 103:107 (24:31, 22:30, 31:23, 26:23)
Л: Кларксон (21), Зубац (18 + 9 підбирань), Янг (16), Расселл (14), Ненсі (13), Інгрем (11), Рендл (4 + 12 підбирань + 7 передач + 5 втрат)
М: Міддлтон (30), Адетокумбо (26 + 8 підбирань), Монро (12), Снелл (10), Хенсон (8 + 8 підбирань + 4 блок-шота)
ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН
1 [Голден Стейт Уорріорс] Голден Стейт 54 перемоги 14 поразок
2 [Лос-Анджелес Кліпперс] Кліпперс 40 29
3 [Сакраменто Кінгз] Сакраменто 27 41
4 [Фінікс Санз] Фінікс 22 47
5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 20 49
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН
1 [Клівленд Кавальерс] Клівленд 45 22
2 [Індіана Пейсерс] Індіана 35 33
3 [Мілуокі Бакс] Мілуокі 34 34
4 [Детройт Пистонз] Детройт 33 36
5 [Чикаго Буллз] Чикаго 32 37
АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН
1 [Бостон Селтікс] Бостон 44 25
2 [Торонто Репторс] Торонто 40 29
3 [Нью-Йорк Нікс] Нью-Йорк 27 42
4 [Філадельфія 76ерс] Філадельфія 25 43
5 [Бруклін Нетс] Бруклін 13 55
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 [Юта Джаз] Юта 43 26
2 [Оклахома Сіті Тандер] Оклахома 39 29
3 [Денвер Наггетс] Денвер 33 35
4 [Портленд Трэйл Блейзери] Портленд 30 37
5 [Міннесота Тимбервулвз] Міннесота 28 40
ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 [Сан-Антоніо Сперс] Сан-Антоніо 52 15
2 [Х'юстон Рокетс] Х'юстон 47 22
3 [Мемфіс Грізліс] Мемфіс 39 30
4 [Даллас Маверікс] Даллас 29 39
5 [Нью-Орлеан Пеліканса] Нью-Орлеан 28 41
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 42 26
2 [Атланта Хокс] Атланта 37 31
3 [Майамі Хіт] Майамі 34 35
4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 29 39
5 [Орландо Меджік] Орландо 25 45