"Фінікс" українця Леня програв "Орландо" в черговому матчі НБА

Гра завершилася з рахунком 103:109.

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися вісім матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" українця Олексія Леня програв "Орландо Меджік", повідомляє офіційний сайт ліги. Матч завершився з рахунком 103:109. На рахунку Леня 9 очок і 10 підбирань. Вашингтон – Чикаго 112:107 (29:23, 30:17, 25:32, 28:35) В: Бив (24), Сміт (17 + 7 підбирань), Волл (14 + 20 передач), Маинми (16), Портер (14 + 8 підбирань), Богданович (12), Гортат (8 + 8 підбирань), Дженнінгс (3 + 8 передач). Ч: Батлер (28), Лопез (25 + 12 підбирань), Миротич (15 + 7 підбирань), Валентайн (11), Ципзер (8 + 7 підбирань), Картер-Вільямс (7 + 6 втрат), Рондо (6 + 10 передач) Філадельфія – Даллас 116:74 (21:23, 30:17, 36:16, 29:18) Ф: Андерсон (19 + 8 підбирань), Ковінгтон (18 + 9 підбирань), Холмс (17 + 7 підбирань), Родрігес (13 + 6 передач), Луваву-Кабарро(12), Шарич (10 + 7 підбирань), Окафор (10 + 6 втрат), Стаускас (9 + 7 підбирань), Макконнелл (6 + 6 передач) Д: Пауелл (14), Бареа (11), Новіцкі (10), Ноель (9), Каррі (7) Бруклін – Бостон 95:98 (16:21, 21:24, 28:26, 30:27) Бр: Лопез (23), Фой (14), Лин (10 + 7 підбирань + 6 передач), Ніколсон (11), Холліс-Джефферсон (10), Ейси (10 + 8 підбирань) Бо: Краудер (24 + 12 підбирань), Бредлі (16), Хорфорд (14 + 8 підбирань + 4 блок-шота), Смарт (12), Грін (11), Джонсон (9), Оліник (9) Детройт – Торонто 75:87 (13:16, 25:24, 28:20, 9:27) Д: Джексон (20 + 6 передач), Харріс (14 + 7 підбирань), Луэр (12), Колдуелл-Поуп (9), Драммонд (8 + 22 підбору) Т: Ібака (17 + 9 підбирань), ДеРозан (14 + 8 підбирань + 6 передач), Керролл (12), Пауелл (11), Валанчюнас (10 + 8 підбирань), Джозеф (9 + 7 підбирань + 6 передач), Такер (8 + 9 підбирань) Новий Орлеан – Х'юстон 128:112 (36:23, 32:27, 31:31, 29:31) Н: Хілл (30 + 7 передач), Девіс (24 + 15 підбирань), Холідей (19 + 6 передач), Фрейзер (14 + 6 передач), Селден (11), Мур (9), Каннінгем (7 + 9 підбирань) Х: Харден (41 + 14 підбирань + 11 передач + 5 втрат), Вільямс (14), Харрелл (13), Гордон (12), Аріза (8 + 8 підбирань), Андерсон (8), Беверлі (7 + 7 підбирань) Майамі – Міннесота 123:105 (27:23, 37:26, 26:32, 33:24) Ма: Уайтсайд (23 + 14 підбирань), Джонсон (23), Драгіч (19 + 10 передач), Дж. Джонсон (17 + 6 передач), Бэббит (8), Макгрудер (7), Рід (8), Еллінгтон (7) Мі: Таунс (31 + 11 підбирань), Віггінс (26), Рубіо (20 + 6 передач), Мухаммад (15) Фінікс – Орландо 103:109 (22:30, 36:30, 27:24, 18:25) Ф: Уоррен (26), Юліс (19 + 8 передач), Кріс (13 + 8 підбирань + 4 блок-шота), Вільямс (12 + 7 підбирань), Букер (10), Лень (9 + 10 підбирань), Дадлі (7) Про: Фурньє (25), Вучевич (18 + 17 підбирань), Гордон (17 + 4 блок-шота), Росс (14), Огастін (12), Пейтон (10 + 11 передач), Грін (2 + 8 підбирань). Лос-Анджелес Лейкерс – Мілуокі 103:107 (24:31, 22:30, 31:23, 26:23) Л: Кларксон (21), Зубац (18 + 9 підбирань), Янг (16), Расселл (14), Ненсі (13), Інгрем (11), Рендл (4 + 12 підбирань + 7 передач + 5 втрат) М: Міддлтон (30), Адетокумбо (26 + 8 підбирань), Монро (12), Снелл (10), Хенсон (8 + 8 підбирань + 4 блок-шота) ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН 1 [Голден Стейт Уорріорс] Голден Стейт 54 перемоги 14 поразок 2 [Лос-Анджелес Кліпперс] Кліпперс 40 29 3 [Сакраменто Кінгз] Сакраменто 27 41 4 [Фінікс Санз] Фінікс 22 47 5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 20 49 ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН 1 [Клівленд Кавальерс] Клівленд 45 22 2 [Індіана Пейсерс] Індіана 35 33 3 [Мілуокі Бакс] Мілуокі 34 34 4 [Детройт Пистонз] Детройт 33 36 5 [Чикаго Буллз] Чикаго 32 37 АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН 1 [Бостон Селтікс] Бостон 44 25 2 [Торонто Репторс] Торонто 40 29 3 [Нью-Йорк Нікс] Нью-Йорк 27 42 4 [Філадельфія 76ерс] Філадельфія 25 43 5 [Бруклін Нетс] Бруклін 13 55 ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН 1 [Юта Джаз] Юта 43 26 2 [Оклахома Сіті Тандер] Оклахома 39 29 3 [Денвер Наггетс] Денвер 33 35 4 [Портленд Трэйл Блейзери] Портленд 30 37 5 [Міннесота Тимбервулвз] Міннесота 28 40 ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН 1 [Сан-Антоніо Сперс] Сан-Антоніо 52 15 2 [Х'юстон Рокетс] Х'юстон 47 22 3 [Мемфіс Грізліс] Мемфіс 39 30 4 [Даллас Маверікс] Даллас 29 39 5 [Нью-Орлеан Пеліканса] Нью-Орлеан 28 41 ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН 1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 42 26 2 [Атланта Хокс] Атланта 37 31 3 [Майамі Хіт] Майамі 34 35 4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 29 39 5 [Орландо Меджік] Орландо 25 45

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