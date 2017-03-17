"Запоріжжя" розтрощив "Кремінь", "Дніпро" сильніший за "Політехнік" в баскетбольній Суперлізі

В Запоріжжі та Дніпрі завершилися чергові матчі регулярної першості чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в яких "Запоріжжя-ZOG" розтрощив "Кремінь", а "Дніпро" виявився сильнішим за харківський "Політехнік", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зокрема, 113 очок Запоріжжя-ZOG – це рекордний показник сезону Суперліги Парі-Матч. До цього кращий показник результативності належав Будівельнику, який в домашньому матчі 27 жовтня настріляв 108 очок саме у кільце запоріжців.

Запоріжжя-ZOG – Кремінь 113:88 (29:18, 29:22, 31:26, 24:22)

Запоріжжя-ZOG: Липовцев 19 + 6 підбирань + 5 передач, Овдєєнко 17 + 5 підбирань + 5 передач, Мальчевський 15 + 8 підбирань, Носков 14, Теряник 11 + 5 передач, Лук’янов 10

Кремінь: Ясиненко 19 + 5 підбирань, Байда 15, Кадигроб 14 + 5 підбирань, Кожемякін 12 + 4 передачі, Луговцов 11

Дніпро – Політехнік 87:74 (13:15, 27:16, 27:27, 20:16)

Дніпро: Мішула 17оч, 5рп; Загреба 14оч, 16 пб; Тимофеєнко 16оч, 12пб.

Політехнік: Арабаджи 21оч. Столікер 11оч, 13пб.