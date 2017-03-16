"Фінікс" українця Лэня програв "Сакраменто" в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на четвер у Національній баскетбольній асоціації відбулися 10 матчів, в одному з яких "Фінікс" з українцем Олексієм Ленем у складі програв "Сакраменто", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 101:107.

На рахунку Леня в цій грі 6 очок і 8 підбирань.

Вашингтон – Даллас— 107:112 (39:32, 18:21, 23:20, 27:39)

В: Уолл (26 + 11 передач), Бив (24), ; Богданович (19), Портер (14 + 10 підбирань), Гортат (8 + 10 підбирань), Морріс (5 + 7 підбирань)

Д: Барнс (22 + 9 підбирань), Новіцкі (20), Каррі (19), Ноел (12), Бруссино (11 + 9 підбирань), Харріс (10), Феррелл (9), Фінні-Сміт (2 + 8 підбирань), Бареа (6 + 13 передач)

Індіана – Шарлотт— 98:77 (24:22, 18:20, 33:16, 23:19)

І: Джордж (39), Елліс (16), Майлз (9), Тіг (8 + 8 підбирань + 11 передач), Тернер (6 + 11 підбирань),

Ш: Камінські (20), Белинелли (11), Кідд-Гилкрист (10), Лемб (8 + 7 підбирань)

Бостон – Міннесота— 117:104 (30:32, 28:28, 27:17, 32:27)

Б: Томас (27), Хорфорд (20 + 9 підбирань + 8 передач), Бредлі (18), Смарт (10 + 6 передач), Олиник (10)

М: Рубіо (23 + 7 передач), Віггінс (21), Мухаммад (21), Таунс (17 + 14 підбирань), Дьонг (8 + 9 підбирань)

Майамі – Нью-Орлеан— 120:112 (28:21, 26:31, 31:27, 35:33)

М: Драгіч (33), Уайтсайд (20 + 17 підбирань + 5 втрат), Еллінгтон (19), Уэйтерс (14), Джонсон (10 + 9 передач), Дж. Джонсон (10)

АЛЕ: Девіс (27 + 8 підбирань), Казінс (19 + 9 підбирань), Мур (18), Каннінгем (11), Холідей (11 + 8 передач), Кроуфорд (10)

Детройт – Юта— 83:97 (19:28, 16:26, 27:23, 21:20)

Д: Сміт (16), Харріс (12), Бейнс (12 + 12 підбирань), Колдуелл-Поуп (10)

Ю: Хейворд (25 + 9 підбирань + 6 передач), Джордж Хілл (17), Джонсон (12), Гобер (12 + 9 підбирань + 4 блок-шота), Инглс (12)

Чикаго – Мемфіс— 91:98 (24:24, 26:30, 21:20, 20:24)

Ч: Рондо (17 + 8 передач), Батлер (14 + 7 підбирань), Миротич (14), Валентайн (11 + 7 підбирань), Вейд (8), Портіс (8 + 7 підбирань)

М: Конлі (27 + 9 підбирань + 7 передач), Газоль (27 + 7 передач), Аллен (10), Рендолф (8 + 9 підбирань), Грін (4 + 7 підбирань).

Х'юстон – Лейкерс— 139:100 (37:26, 29:26, 27:23, 46:25)

Х: Вільямс (30 + 7 передач), Аріза (20), Харден (18 + 12 підбирань + 13 передач + 9 втрат), Капела (15 + 10 підбирань), Гордон (10), Харрелл (10), Нене (10), Деккер (8 + 9 підбирань)

ЛАЛ: Рендл (32 + 8 підбирань), Кларксон (18), Інгрем (18)

Сан-Антоніо – Портленд— 106:110 (29:28, 26:26, 25:28, 26:28)

САС: Леонард (34 + 9 підбирань + 6 передач), Олдрідж (19 + 7 підбирань), Міллс (13 + 6 передач), Лі (12), Газоль (12), Жинобілі (7 + 6 передач)

П: Лиллард (36), Макколлум (26), Нуркич (16 + 9 підбирань + 5 втрат), Вонле (12), Крэбб (10), Аміну (2 + 8 підбирань)

Фінікс – Сакраменто— 101:107 (29:22, 18:26, 28:26, 26:33)

Ф: Уоррен (24 + 9 підбирань), Букер (19), Кріс (17 + 7 підбирань + 5 блок-шотів), Вільямс (14 + 11 підбирань), Юліс (13 + 13 передач), Лень (6 + 8 підбирань)

З: Лабиссьер (32 + 11 підбирань), Аффлало (14), Коулі-Стайн (14 + 11 підбирань + 4 блок-шота), Куфос (13), Лоусон (11 + 6 передач)

Кліпперс – Мілуокі— 96:97 (20:28, 26:18, 23:21, 27:30)

ЛАК: Джордан (22 + 18 підбирань), Гріффін (18 + 7 підбирань), Медик (16), Кроуфорд (14), Підлога (6 + 7 передач + 6 втрат)

М: Міддлтон (16 + 7 підбирань), Адетокумбо (16), Брогдон (11), Деллаведова (12), Монро (12), Телетович (11), Хенсон (5 + 7 підбирань)

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Голден Стейт Уорріорс] Голден Стейт 53 перемоги 14 поразок

2 [Лос-Анджелес Кліпперс] Кліпперс 40 28

3 [Сакраменто Кінгз] Сакраменто 27 41

4 [Фінікс Санз] Фінікс 22 46

5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 20 48

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Клівленд Кавальерс] Клівленд 44 22

2 [Індіана Пейсерс] Індіана 35 33

3 [Мілуокі Бакс] Мілуокі 33 34

4 [Детройт Пистонз] Детройт 33 35

5 [Чикаго Буллз] Чикаго 32 36

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Бостон Селтікс] Бостон 43 25

2 [Торонто Репторс] Торонто 39 28

3 [Нью-Йорк Нікс] Нью-Йорк 27 41

4 [Філадельфія 76ерс] Філадельфія 24 43

5 [Бруклін Нетс] Бруклін 12 54

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Юта Джаз] Юта 43 25

2 [Оклахома Сіті Тандер] Оклахома 38 29

3 [Денвер Наггетс] Денвер 32 35

4 [Портленд Трэйл Блейзери] Портленд 30 37

5 [Міннесота Тимбервулвз] Міннесота 28 39

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Антоніо Сперс] Сан-Антоніо 52 15

2 [Х'юстон Рокетс] Х'юстон 47 21

3 [Мемфіс Грізліс] Мемфіс 38 30

4 [Даллас Маверікс] Даллас 29 38

5 [Нью-Орлеан Пеліканса] Нью-Орлеан 27 41

ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 41 26

2 [Атланта Хокс] Атланта 37 30

3 [Майамі Хіт] Майамі 33 35

4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 29 39

5 [Орландо Меджік] Орландо 24 44