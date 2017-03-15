Діючий чемпіон НБА і лідер поточного сезону виграли чергові матчі

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися п'ять матчів регулярного чемпіонату, в двох з яких здобули перемоги чинний чемпіон і лідер поточного регулярного чемпіонату, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Клівленд Кавальерс" виграв у "Детройт Пистонз" з рахунком 128:96. У свою чергу, "Голден Стейт Ворріорз" обіграли "Філадельфію Сиксерз" - 106:104.

Клівленд – Детройт 128:96 (44:26, 30:22, 30:22, 24:26)

Клівленд: Ірвінг (26), Шамперт (18), Джеймс (16 + 11 підбирань + 12 передач), Джефферсон (16), Вільямс (13), Вільямс (13), Джей Ар Сміт (12), Фрай (6), Томпсон (4), Лиггинс (2), Джонс (2)

Детройт: Харріс (17), М-з Морріс (13), Колдуелл-Поуп (11), Драммонд (8 + 14 підбирань), Сміт (12), Луэр (8), Буллок (6), Джексон (6), Джонсон (5), Бейнс (4), Мар'янович (4), Хілліард (2)

Бруклін – Оклахома-Сіті 104:122 (32:32, 30:30, 21:29, 21:31)

Бруклін: Лопес (25), Лин (24), ЛеВерт (16), Фой (13), Букер (8), Холліс-Джефферсон (6), Вайтхад (5), Динуидди (3), Кілпатрік (2), Ніколсон (2)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (25 + 12 підбирань + 19 переду), Оладипо (21), Гібсон (17), Кантер (17), Абринес (13), Адамс (11), Роберсон (7), Макдермотт (5), Сабоніс (4), Кристон (2)

Нью-Йорк – Індіана 87:81 (18:24, 24:28, 20:12, 25:17)

Нью-Йорк: Ентоні (22 + 13 підбирань), Роуз (16), Эрнангомес (13 + 18 підбирань), Порзингис (11), Томас (9), (5), Холідей (7), Рендл (2), Бейкер (2)

Індіана: Джордж (22 + 10 підбирань), Тернер (17 + 12 підбирань), Тіг (9), Елліс (9), Майлз (6), Стакі (6), Робінсон (4), Янг (4), Крістмас (2), Серафін (2)

Нью-Орлеан – Портленд 100:77 (23:16, 27:20, 27:18, 23:23)

Нью-Орлеан: Казінс (22), Девіс (15 + 15 підбирань), Кроуфорд (13), Хілл (12), Мур (11), Холідей (10), Фрейзер (7), Каннінгем (6 + 10 підбирань), Аженса (2), Селден (2)

Портленд: Лиллард (29), Напьєр (10), Ленард (9), Макколлум (8), Коннотон (5), Харклесс (4), Крэбб (4), Вонле (3 + 10 підбирань), Нуркич (2) Лэйман (2), Аміну (1 + 10 підбирань)

Голден Стейт – Філадельфія 106:104 (35:34, 23:25, 20:31, 28:14)

Голден Стейт": Каррі (29), Томпсон (28), Грін (20), Барнс (10 + 9 підбирань), Игудала (7), Лівінгстон (4), Вест (2), Макгі (2), Маккоу (2), Пачулія (2)

Філадельфія: Шарич (25), Окафор (22), (14 + 8 підбирань), Луваву-Кабарро (10), Холмс Хендерсон (9), Макконнелл (7 + 10 передач), Ковінгтон (7), Стаускас (7), Родрігес (3)

Східна конференція

1. Клівленд Кавальерс – 44 перемоги / поразки 22

2. Бостон Селтікс – 42/25

3. Вашингтон Візардс – 41/25

4. Торонто Репторс – 39/28

5. Атланта Хоукс – 37/30

6. Індіана Пейсерс – 34/33

7. Детройт Пістонс – 33/34

8. Мілуокі Бакс – 32/34

9. Майамі Хіт – 32/35

10. Чикаго Буллз – 32/35

11. Шарлотт Хорнетс – 29/38

12. Нью-Йорк Нікс – 27/41

13. Філадельфія Сиксерс – 24/43

14. Орландо Меджік – 24/44

15. Бруклін Нетс – 12/54

Західна конференція

1. Голден Стейт Ворріорз – 53 перемоги / 14 поразок

2. Сан-Антоніо Сперс – 52/14

3. Х'юстон Рокетс – 46/21

4. Юта Джаз – 42/25

5. Лос-Анджелес Кліпперс – 40/27

6. Оклахома-Сіті Тандер – 38/29

7. Мемфіс Гріззліз – 37/30

8. Денвер Наггетс -32/35

9. Портленд Трэйл Блейзери – 29/37

10. Міннесота Тимбервулвз – 28/38

11. Даллас Маверікс – 28/38

12. Нью-Орлеан Пеліканса – 27/40

13. Сакраменто Кінгз – 26/41

14. Фінікс Санз – 22/45

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/47