"Міннесота" обіграла "Вашингтон" в центральному матчі дня в НБА

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися 8 матчів, в центральному з яких "Міннесота" обіграла "Вашингтон", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився з рахунком 119:104

Ця перемога була вкрай важлива для "Тімбервулз", які продовжують боротьбу за потрапляння до плей-офф.

Міннесота – Вашингтон 119:104 (41:23, 23:33, 25:24, 30:24)

Міннесота: Таунс (39 + 13 підбирань), Рубіо (22 + 19 передач), Бьелица (16 + 10 підбирань), Віггінс (15), Раш (12), Дженг (10), Джонс (3), Мухаммад (2)

Вашингтон: Уолл (27), Бив (20), Богданович (12), Портер (11), М-ф Морріс (11), Гортат (7), Маинми (5), Сміт (4), Убре (3), Дженнінгс (2), Саторански (2)

Шарлотт – Чикаго 109:115 (24:36, 24:22, 29:29, 32:28)

Шарлотт: Лемб (26), Кідд-Гилкрист (22), Вокер (21 + 10 передач), Марв. Вільямс (13 + 18 підбирань), Зеллер (11), Белинелли (7), Вебер (4), Камінські (4), Грем (1)

Чикаго: Миротич (24 + 11 підбирань), Батлер (23 + 11 передач), Вейд (23), Рондо (20), Валентайн (11), Лопес (6), Портіс (5), Фелисио (2), Ловернь (1)

Торонто – Даллас 100:78 (25:26, 25:20, 29:20, 21:12)

Торонто: ДеРозан (25), Пауелл (19), Валанчюнас (14 + 12 підбирань), Райт (11), Паттерсон (11 + 7 підбирань), Джозеф (9), ВанВлит (5), Пелтль (4), Такер (2)

Даллас: Барнс (18), Новіцкі (17), Пауелл (10 + 10 підбирань), Фінні-Сміт (8), Харріс (6), Феррелл (5), Сет Каррі (5), Меттьюз (2), Бареа (2), Бруссино (2), Межри (2), Харріс (1)

Мемфіс – Мілуокі 113:93 (30:24, 31:27, 24:23, 28:19)

Мемфіс: Картер (24), Конлі (20 + 10 передач), Аллен (15), Рендолф (14), Марк Газоль (13), Гаррісон (9), Деніелс (6), Райт (4), Даглас (2), Енніс (2), Девіс (2), Грін (2)

Мілуокі: Адетокумбо (18), Брогдон (15 + 8 передач), Монро (13), Деллаведова (13), Міддлтон (11), Снелл (10), Террі (5), Телетович (3), Макеров (3), Хенсон (2)

Сан-Антоніо – Атланта 107:99 (28:18, 26:25, 27:30, 26:26)

Сан-Антоніо: Ленард (31), Міллс (15), Грін (14), Лі (14), Пау Газоль (13 + 10 підбирань), Бертанс (8), Форбс (5), Дедмон (4 + 8 підбирань), Джинобили (3)

Атланта: Шредер (22 + 10 передач), Хардуэй (17), Миллсэп (16), Бэйзмор (15), Сефолоша (9), Ільясова (8), Ховард (7 + 13 підбирань), Прінс (5)

Юта – Кліпперс 114:108 (23:28, 26:28, 40:30, 25:22)

Юта: Хейворд (27), Джордж Хілл (19), Инглс (18), Джонсон (14), Гобер (11 + 10 підбирань), Экзам (8), Худ (6), Діао (5), Уити (4), Беркс (2)

Кліпперс: Стать (33), Медик (16), Ріверс (15),Джордан (12 ), Кроуфорд (11), Гріффін (8), Мба а Муте (6), Фелтон (4), Спейтс (3)

Сакраменто – Орландо 120:115 (24:23, 34:35, 35:26, 27:31)

Сакраменто: Коллісон (19 + 13 передач), Толливер (19), Коулі-Стайн (18), Хилд (17), Темпл (14), Маклемор (14), Лабиссьер (11), Геллоуей (6), Папаяннис (2)

Орландо: Вучевич (23), Фурньє (21), Гордон (17), Пейтон (13 + 10 підбирань + 13 передач), Уотсон (9), Хезонья (9), Росс (8), Грін (7), Огастін (4), Бийомбо (4)

Денвер – Лейкерс 129:101 (35:23, 32:20, 26:33, 36:25)

Денвер: Мюррей (22), Бартон (22 + 6 передач),Галлинари (18), Йокіч (18), Пламли (15 + 10 підбирань), Эрнангомес (13), Харріс (12), Нельсон (5), Бізлі (2), Хибберт (2)

Лейкерс: Зубац (25 + 11 підбирань), Кларксон (19), Інгрем (14), Расселл (10), Рендл (7), Енніс (7), Брюер (7), Блек (5), Метта Уолд Піс (3), Ненсі (2), Нваба (2)

Східна конференція

1. Клівленд Кавальерс – 43 перемоги / поразки 22

2. Бостон Селтікс – 42/25

3. Вашингтон Візардс – 41/25

4. Торонто Репторс – 39/28

5. Атланта Хоукс – 37/30

6. Індіана Пейсерс – 34/32

7. Детройт Пістонс – 33/33

8. Мілуокі Бакс – 32/34

9. Майамі Хіт – 32/35

10. Чикаго Буллз – 32/35

11. Шарлотт Хорнетс – 29/38

12. Нью-Йорк Нікс – 26/41

13. Філадельфія Сиксерс – 24/42

14. Орландо Меджік – 24/44

15. Бруклін Нетс – 12/53

Західна конференція

1. Голден Стейт Ворріорз – 52 перемоги / 14 поразок

2. Сан-Антоніо Сперс – 52/14

3. Х'юстон Рокетс – 46/21

4. Юта Джаз – 42/25

5. Лос-Анджелес Кліпперс – 40/27

6. Оклахома-Сіті Тандер – 37/29

7. Мемфіс Гріззліз – 37/30

8. Денвер Наггетс -32/35

9. Портленд Трэйл Блейзери – 29/36

10. Міннесота Тимбервулвз – 28/38

11. Даллас Маверікс – 28/38

12. Нью-Орлеан Пеліканса – 26/40

13. Сакраменто Кінгз – 26/41

14. Фінікс Санз – 22/45

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/47