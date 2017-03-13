Італійський "Авелліно" українця Фесенка переміг "Реджо-Емілію" в баскетбольній Серії А

У вихідні в європейських національних баскетбольних чемпіонатах відбувся ряд матчів за участю команд, в яких виступають українські легіонери, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Український центровий Кирило Фесенко провів відмінний матч за "Авелліно". Команда українця на виїзді в овертаймі дотисла "Реджо-Емілію" 90:89, а наш бігмен за 33 хвилини додав до активу 21 очко (6/15 двоочкових, 9/15 штрафних), 8 підбирань (4 в атаці), 1 перехоплення , 2 блок-шоти, а також заробив на собі 10 фолів, допустивши при цьому 3 втрати. "Авелліно" на данний момент ділить друге і третє місце з "Венецією", у якої також 14 перемог і 8 поразок, але кращі додаткові показники.

Третьої поразки в сезоні зазнав "Монако" українського свінгмена Сергія Гладиря. Українець у виїзному поєдинку проти "Нантерра" (88:99) отримав лише 15 хвилин ігрового часу, набрав 5 очок (1/1 двоочкових, 1/3 триочкових), зробив 3 підбирання в захисті і 1 перехоплення при 3 фолах і 1 втраті. Незважаючи на поразку, "Монако" зберіг за собою перше місце у чемпіонаті Франції з 19 перемогами і 3 поразками.

Команда українського центрового Артема Пустового "Обрадойро" поступилася у виїзному матчі Ліги ACB, програвши "Сарагосі" з рахунком 85:59. Наш бігмен, вийшовши в старті, відіграв 23 хвилини і став найрезультативнішим у своїй команді з 17 очками в активі (8/10 двоочкових, 1/4 штрафних), 2 підбираннями (1 в атаці) і 1 перехопленням при 2 втратах і 5 фолах. "Обрадойро" займає передостаннє 16 місце у чемпіонаті Іспанії з 6 перемогами у 22 матчах.

Читайте такожУкраїнські легіонери результативно зіграли у матчах європейських баскетбольних чемпіонатів "Трікала" українського свінгмена Олександра Липового в домашньому матчі чемпіонату Греції поступилася "Промітеасу" (62:67). Українець, вийшовши в старті, відіграв 23 хвилини, набрав 8 очок (2/5 двоочкових, 1/4 триочкових, 1/2 штрафних), зробив 3 підбирання (1 в атаці), 4 передачі, 1 перехоплення та 1 блок-шот при 1 втраті і 4 фолах. Зазнавши виїзної поразки, "Трікала" опустилася на 10 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 8 перемог в 21 матчі.

Максим Корнієнко допоміг своїй команді здобути виїзну перемогу в чемпіонаті Болгарії над клубом "Чорно Море" - 107:86. За 18 хвилин на паркеті українець відзначився 16 очками (5/7 двоочкових, 2/2 триочкових), 8 підбираннями (2 в атаці), 2 передачами та 1 блок-шотом при 4 втратах і 3 фолі. "Лукойл Академік" продовжує очолювати турнірну таблицю з 16 перемогами у 19 матчах.

Несподіваної виїзної поразки в чемпіонаті Румунії зазнав "Клуж" українського форварда Максима Пустозвонова. Команда гравця збірної України програла "Тімішоарі" (69:78), а Пустозвонов за 31 хвилину в старті встиг відзначитися 8 очками (4/8 двоочкових), 4 підбираннями (1 в атаці, 1 передачею та 2 перехопленнями при 1 втраті і 2 фолах. "Клуж" продовжує лідирувати в національній першості з 18 перемогами в 21 матчі.

Черговий вдалий матч за "Туров" провів український форвард Денис Яковлєв. Українець за 40 хвилин на майданчику в грі проти "Полфармекса" допоміг своїй команді 20 очками (5/7 двоочкових, 1/6 триочкових, 7/8 штрафних), 9 підбираннями (1 в атаці), 5 передачами, 1 перехопленням і 3 блок -шотами при 1 втраті і 3 фолах.

Український бігмен польського "Роса Радом" Ігор Зайцев допоміг своїй команді здобути домашню перемогу над "Даброва Грніцей" (90:85). За 18 хвилин на паркеті українець набрав 6 очок (2/4 двухчоквих, 0/2 триочкових, 2/5 штрафних), зібрав 8 підбирань (2 в атаці) і зробив 1 блок-шот при 2 втратах.

Ще один український бігмен Максим Сандул, який в Польщі захищає кольори "Торуні", вдома програв "Щецину" - 65:87. Сам українець за 10 хвилин записав до активу 2 очки (1/1 двоочкових), 4 підбирання та 1 перехоплення при 5 фолах.

"Торунь" після 22 туру посідає 4 місце з 16 перемогами, "Роса Радом" піднявся на 5 сходинку з 14 перемогами і 1 матчі в запасі, а "Туров" розташувався на 7 позиції з 14 перемогами.

Скромні 4 хвилини ігрового часу отримав український розігруючий "Єнісея" Денис Лукашов у виїзному матчі проти "Нижнього Новгорода", який його команда виграла з рахунком 93:80. Українець очок не набрав (0/1 двоочкових, 0/1 штрафних), зробивши 1 підбирання на чужому щиті при 1 фолі. "Єнісей" після цієї перемоги піднявся на 6 місце в таблиці Ліги ВТБ, маючи в активі 9 перемог у 19 матчах.

У стартовій п'ятірці "Тарту Рок" вийшов український форвард Макс Конате. Українець допоміг своєму клубові перемогти на виїзді клуб "Рапла", набравши за 25 хвилин 4 очка (2/5 двоочкових, 0/1 триочкових), зробивши 9 підбирань (3 в атаці) і 1 передачу при 3 фолах і 1 втраті. "Тарту" українця продовжує лідирувати в чемпіонаті з 19 перемогами у 21 матчі.