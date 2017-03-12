Команда Північного Сходу виграла Матч зірок української баскетбольної Суперліги

Сьогодні в Дніпрі відбувся Матч усіх зірок української баскетбольної Суперліги, в якому команда Північного Сходу обіграла Південний Захід, повідомляє офіційний сайт Федерації баскеболу України.

Гра завершилася з рахунком 141:133.

Вже з перших секунд матчу було зрозуміло - сьогодні в СК Шинник буде весело! Команди почали матч 8 данками поспіль, зарядивши публіку на ефектний поєдинок. Крім стартового вкидання у виконанні захисників Мішули і Артамонова здивував публіку в дебюті і центровий Дніпра Сергій Загреба, який на правах господаря матчу вирішив спробувати себе в ролі розігруючого. У досить рівному матчі, атаки в якому рідко тривали більше 15 секунд, команда Північного Сходу вийшла вперед лише під завісу першої десятихвилинки.

У другій чверті зіркові колективи трохи зменшили швидкості, що не позначилося на результативності. За першу половину суперники на двох настріляли 146 очок. А на велику перерву за 8-очкової переваги пішла "північна" команда, яка отримала гандикап завдяки трьом поспіль дальнім влучанням у виконаннi снайпера Політехніка Романа Козлова.

У третій чверті гра йшла за сценарієм першої половини матчу. Гравці продовжували радувати уболівальників ефектними моментами - особливо постарався Стефенс, який вколотив два данки з-під ноги в дебюті третьої десятихвилинки. При цьому суперники влаштували міні-конкурс триочкових, в якому невеличка перевага була за Заходом, який намагався наздогнати східну команду по ходу всієї чверті. Відзначимо, що ще за 4 хвилини до останньої перерви Схід "пробив" сотню, а центровий команди Сергій Загреба, який був найрезультативнішим у цьому матчі, вже встиг записати в актив дабл-дабл.

Південний Захід не бажав завчасно капітулювати без боротьби. Онуфрієв почав заключну чверть дальнім влучанням. А після результативної відповіді Загреби він же реалізував ще один триочковий. Після двох поспіль данків Конєва різниця скоротилася до двох очок. За три хвилини четвертої чверті рахунок зрівнявся. Знову пройшов триочковий – цього разу від Петрова. Північний Схід зусиллями Тимофеєнка та Загреби намагався повернути перевагу. Та суперник не відпускав більше, ніж на 5 очок, одразу скорочуючи різницю. Пішли класичні гойдалки. А заключні секунди зустрічі стали шоу Сергія Загреби. Саме його заключні данки стали переможною розв’язкою для Північного Сходу.

Сергій Загреба став найрезультативнішим у цьому поєдинку в складі двох команд. Цілком закономірно саме він став MVP Матчу зірок.