Німець Новіцкі став першим іноземцем в НБА, який набрав 30 тисяч очок (відео)

"Даллас" на своєму майданчику обіграв "Лос-Анджелем Лейкерс" (122:111), а Дірк Новіцкі став першим іноземцем і шостим гравцем в історії НБА, який набрав 30 тисяч очок, повідомляє SportArena.

Новіцкі з першої ж чверті почав виконувати план на гру, і повторив рекорд кар'єри, набравши 18 очок за перші 12 хвилин, а вже у другій чверті оформив історичні бали, які й вивели його в одну компанію з Уїлтом Чемберленом, Карлом Мелоуном, Карімом Абдул-Джаббаром, Майклом Джорданом і Кобі Брайантом.

Дірк став третім гравцем в історії НБА, який набрав стільки очок, виступаючи за один клуб. Раніше подібні досягнення були лише у Брайанта і Мелоуна. Всього ж в цьому поєдинку німець відзначився 25 очками та 11 підбираннями, ставши найрезультативнішим у команді.