НБА: "Голден Стейт" обіграв "Атланту", "Клівленд" програв "Майамі"

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися 11 матчів, де в іграх за участю лідерів конференцій "Голден Стейт" обіграв "Аталанту", а "Клівленд" поступився "Майамі", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Клівленд" на Сході всього на 2 перемоги, випереджає "Бостон, в той час як "Голден Стейт" на Заході має на три перемоги більше ніж "Сан-Антоніо", у якого гра у запасі.

Атланта – Голден Стейт 111:119 (42:35, 24:26, 24:33, 21:25)

Атланта: Шредер (23), Миллсэп (20 + 10 підбирань), Хардуэй (19),Бэйзмор (18), Ільясова (15), Ховард (8 + 19 підбирань), Сефолоша (5), Прінс (3)

Голден Стейт": Каррі (24), Игудала (24), Томпсон (13), Девіс (12), Кларк (10), Вест (10), Маккоу (9), Пачулія (6), Барнс (5), Макгі (4), Лівінгстон (2)

Сан-Антоніо – Х'юстон 112:110 (23:39, 24:15, 34:28, 31:28)

Сан-Антоніо: Леонард (39), Паркер (19), Олдрідж (15), Джинобили (9), Пау Газоль (8), Сіммонс (6), (6в), Міллс (5), Грін (5)

Х'юстон: Харден (39 + 12 передач), Аріза (13), Капела (12), Гордон (12),Беверлі (11 + 10 підбирань), Нене (9), Андерсон (7), Вільямс (5), Деккер (2)

Клівленд – Майамі 98:106 (22:29, 30:33, 19:27, 27:17)

Клівленд: Ірвінг (32), Джеймс (30 + 17 підбирань), Шамперт (8), Томпсон (8 + 13 підбирань), Вільямс (6), Фрай (5), Корвер (4), Вільямс (3), Джефферсон (2)

Майамі: Уэйтерс (29), Драгіч (21), Еллінгтон (18), Уайтсайд (13 + 11 підбирань), Макгрудер (11), Річардсон (5), Рід (4 + 7 підбирань), Бэббит (3), Уайт (2)

Філадельфія – Мілуокі 98:112 (19:27, 24:33, 25:31, 30:21)

Філадельфія: Андерсон (19), Ковінгтон (15), Шарич (14), Лонг (13), Холмс (8), Луваву-Кабарро (8), Хендерсон (5), Стаускас (6), Родрігес (5), Харпер (3), Макконнелл (2)

Мілуокі: Адетокумбо (24), Снелл (21), Міддлтон (13), Брогдон (13), Монро (12), Деллаведова (10), Макеров (7), Телетович (6), Террі (4), Хоуз (2)

Орландо – Нью-Йорк 105:113 (28:20, 26:31, 38:34, 13:28)

Орландо: Фурньє (25), Гордон (17), Пейтон (16 + 11 підбирань + 10 передач), Грін (15), Бийомбо (10 + 14 підбирань), Хезонья (8), Уотсон (5), Росс (5), Огастін (4)

Нью-Йорк: (20), Томас (17), Порзингис (14), Эрнангомес (14), Роуз (12), О'куінн (11), Холідей (10), Кузминскас (8), Рендл (7)

Детройт – Чикаго 109:95 (14:26, 37:29, 28:24, 30:16)

Детройт: Джексон (26), Луэр (14), Драммонд (14), М-з Морріс (13), Харріс (13), Бейнс (12), Сміт (8 + 7 передач), Колдуелл-Поуп (6), Джонсон (3)

Чикаго: Батлер (27 + 9 підбирань + 5 втрат), Лопес (18), Пейн (14), Портіс (10), Грант (7), Миротич (6), Фелисио (4), Ципзер (4), Морроу (3), Картер-Вільямс (2)

Мемфіс – Бруклін 109:122 (34:36, 23:20, 34:32, 18:34)

Мемфіс: Конлі (32), Марк Газоль (18), Парсонс (12), Рендолф (10), Грін (9), Райт (9), Даглас (6), Аллен (5), Гаррісон (5), Картер (3)

Бруклін: Кілпатрік (23), Лин (18), Вайтхад (15),ЛеВерт (14), Фой (14), Холліс-Джефферсон (12), Лопес (8), Букер (8), Ейси (5), Динуидди (3), Макдэниэлс (2)

Шарлотт – Індіана 100:88 (27:16, 31:21, 16:29, 26:22)

Шарлотт: Уокер (28), Батюм (21), Лемб (14), Зеллер (13 + 11 підбирань), Кідд-Гилкрист (11 + 13 підбирань), Марв. Вільямс (6), Робертс (6), О Брайант (1)

Індіана: Джордж (36 + 10 підбирань), Майлз (16), Елліс (12), Тіг (10), Янг (4), Тернер (4), Брукс (2), Робінсон (2), Крістмас (2)

Денвер – Сакраменто 108:96 (25:24, 32:26, 33:23, 18:23)

Денвер: Чендлер (36 + 12 підбирань), Галлинари (18), Харріс (15), Пламли (10 + 12 підбирань), Бартон (9), Артур (7), Нельсон (6), Мюррей (4), Эрнангомес (3)

Сакраменто: Коллісон (17), Куфос (14 + 10 підбирань), Хилд (14),Лоусон (13), Еванс (12), Лабиссьер (10), Коулі-Стайн (10), Аффлало (2), Маклемор (2), Толливер (2)

Юта – Нью-Орлеан 88:83 (29:14, 14:20, 18:18, 27:31)

Юта: Хейворд (23), Гобер (15 + 15 підбирань), Инглс (12), ; Беркс (10), Худ (9), Экзам (8), Фейворс (7), Діао (2)

Нью-Орлеан: Девіс (20 + 12 підбирань), Кроуфорд (19),Казінс (15), Мур (10), Фрейзер (7), Каннінгем (4), Холідей (4), Томпсон (3), Аженса (1)

Кліпперс – Бостон 116:102 (22:25, 21:21, 32:25, 41:31)

Кліпперс: Гріффін (26), Підлога (23), Кроуфорд (19), Джордан (15 + 12 підбирань), Фелтон (9), Спейтс (8 + 8 підбирань), Ріверс (7), Мба а Муте (4), Медик (3), Джонсон (2)

Бостон: Томас (32), Смарт (21), Бредлі (14), Краудер (9 + 8 підбирань), Браун (8), Джонсон (6), Розир (5), Олиник (4, Янг (3)

Східна конференція

1. Клівленд Кавальерс – 42 перемоги / 20 поразок

2. Бостон Селтікс – 40/24

3. Вашингтон Візардс – 37/24

4. Торонто Репторс – 37/26

5. Атланта Хоукс – 34/29

6. Індіана Пейсерс – 32/31

7. Чикаго Буллз – 31/32

8. Детройт Пістонс – 30/32

9. Майамі Хіт – 30/34

10. Мілуокі Бакс – 29/33

11. Шарлотт Хорнетс – 28/35

12. Нью-Йорк Нікс – 26/38

13. Філадельфія Сиксерс – 23/40

14. Орландо Меджік – 23/41

15. Бруклін Нетс – 11/51

Західна конференція

1. Голден Стейт Ворріорз – 52 перемоги / 11 поразок

2. Сан-Антоніо Сперс – 49/13

3. Х'юстон Рокетс – 44/20

4. Юта Джаз – 40/24

5. Лос-Анджелес Кліпперс – 38/25

6. Мемфіс Гріззліз – 36/27

7. Оклахома-Сіті Тандер – 36/28

8. Денвер Наггетс – 29/34

9. Портленд Трэйл Блейзерс – 26/34

10. Даллас Маверікс – 26/36

11. Міннесота Тимбервулвз – 25/37

12. Сакраменто Кінгз – 25/38

13. Нью-Орлеан Пеліканс – 25/39

14. Фінікс Санз – 21/42

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/44