"Будівельник" виграв два матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги, "Хімік" програв у Дніпрі

13:50, 06 березня 2017
Баскетбол
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Відбулися чергові ігри чемпіонату України з баскетболу.

"Хімік" програв " Дніпру і загострив боротьбу за 2-3 місця в турнірній таблиці Суперліги / fbu.ua

У п'ятницю-неділю відбулися матчі чергових турів регулярного чемпіонату України з баскетболу, в яких київський "Будівельник" здобув дві впевнені перемоги, а южненський "Хімік" несподівано поступився в Дніпрі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Таким чином, кияни зміцнили своє лідерство в турнірній таблиці змагань.

3 березня

Волиньбаскет (Луцьк) – Миколаїв – 75:105

Хімік (Южне) – "Дніпро" – 72:78

Політехнік (Харків) – Будівельник (Київ) – 71:91

БІПА (Одеса) – Запоріжжя-ZOG – 75:81

Кремінь (Кременчук) – Черкаські Мавпи – 77:83

5 березня

Хімік (Южне) – Запоріжжя-ZOG – 89:66

БІПА (Одеса) – Дніпро – 50:82

Політехнік (Харків) – Черкаські Мавпи – 75:104

Кремінь (Кременчук) – Будівельник (Київ) – 67:94

Турнірна таблиця

1.Будівельник 24 перемоги/2 поразки

2. Хімік 20/5

3. Дніпро 19/6

4. БІПА 13/13

5. Черкаські Мавпи 14/11

6. Миколаїв 11/14

7. Запоріжжя-ZOG 11/14

8. Кремень 7/18

9. Волиньбаскет 4/21

10. Політехнік 3/22

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Теги: #баскетбол#Будівельник