"Будівельник" виграв два матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги, "Хімік" програв у Дніпрі

Відбулися чергові ігри чемпіонату України з баскетболу.

У п'ятницю-неділю відбулися матчі чергових турів регулярного чемпіонату України з баскетболу, в яких київський "Будівельник" здобув дві впевнені перемоги, а южненський "Хімік" несподівано поступився в Дніпрі, повідомляє офіційний сайт змагань. Таким чином, кияни зміцнили своє лідерство в турнірній таблиці змагань. 3 березня Волиньбаскет (Луцьк) – Миколаїв – 75:105 Хімік (Южне) – "Дніпро" – 72:78 Політехнік (Харків) – Будівельник (Київ) – 71:91 БІПА (Одеса) – Запоріжжя-ZOG – 75:81 Кремінь (Кременчук) – Черкаські Мавпи – 77:83 5 березня Хімік (Южне) – Запоріжжя-ZOG – 89:66 БІПА (Одеса) – Дніпро – 50:82 Політехнік (Харків) – Черкаські Мавпи – 75:104 Кремінь (Кременчук) – Будівельник (Київ) – 67:94 Турнірна таблиця 1.Будівельник 24 перемоги/2 поразки 2. Хімік 20/5 3. Дніпро 19/6 4. БІПА 13/13 5. Черкаські Мавпи 14/11 6. Миколаїв 11/14 7. Запоріжжя-ZOG 11/14 8. Кремень 7/18 9. Волиньбаскет 4/21 10. Політехнік 3/22

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