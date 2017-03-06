"Будівельник" виграв два матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги, "Хімік" програв у Дніпрі
Відбулися чергові ігри чемпіонату України з баскетболу.
У п'ятницю-неділю відбулися матчі чергових турів регулярного чемпіонату України з баскетболу, в яких київський "Будівельник" здобув дві впевнені перемоги, а южненський "Хімік" несподівано поступився в Дніпрі, повідомляє офіційний сайт змагань.
Таким чином, кияни зміцнили своє лідерство в турнірній таблиці змагань.
3 березня
Волиньбаскет (Луцьк) – Миколаїв – 75:105
Хімік (Южне) – "Дніпро" – 72:78
Політехнік (Харків) – Будівельник (Київ) – 71:91
БІПА (Одеса) – Запоріжжя-ZOG – 75:81
Кремінь (Кременчук) – Черкаські Мавпи – 77:83
5 березня
Хімік (Южне) – Запоріжжя-ZOG – 89:66
БІПА (Одеса) – Дніпро – 50:82
Політехнік (Харків) – Черкаські Мавпи – 75:104
Кремінь (Кременчук) – Будівельник (Київ) – 67:94
Турнірна таблиця
1.Будівельник 24 перемоги/2 поразки
2. Хімік 20/5
3. Дніпро 19/6
4. БІПА 13/13
5. Черкаські Мавпи 14/11
6. Миколаїв 11/14
7. Запоріжжя-ZOG 11/14
8. Кремень 7/18
9. Волиньбаскет 4/21
10. Політехнік 3/22