"Фінікс" українця Леня переміг "Бостон" в черговому матчі регулярного чемпіонату НБА

У ніч на понеділок у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації відбулися п'ять матчів, в одному з яких «Фінікс Санз» на домашньому паркеті вирвав перемогу у «Бостон Селтікс» з рахунком 109:106, повідомляє офіційний сайт ліги.

«Фінікс» здобув перевагу у другій чверті. Правда, у заключній 12-хвилинці «Селтікс» відновили рівновагу, але уникнути поразки не зуміли. При рахунку 106:106 перемогу «Санз» приніс влучний триочковий кидок Тайлера Уліса.

Український центровий Олексій Лень вийшов в основному складі і провів на паркеті 13 хвилин, за які набрав 8 очок, зробив 2 підбирання, 1 передачу та отримав 3 фоли.

Фінікс – Бостон 109:106 (19:22, 30:20, 32:35, 28:29)

Фінікс: Бледсоу (28 + 9 передач), Юліс (20), Букер (16), Уоррен (14 + 7 підбирань), Вільямс (11 + 15 підбирань), Кріс (10 + 5 блок-шотів), Лінь (8), Барбоза (2)

Бостон: Томас (35), Краудер (16 + 10 підбирань), Браун (14), Розир (14), Джонсон (13 + 8 підбирань), Смарт (11), Грін (2), Жеребко (1)

Атланта – Індіана 96:97 (30:19, 20:31, 24:31, 22:16)

Атланта: Хардуэй (24), Миллсэп (23 + 10 підбирань), Шредер (18), Сефолоша (12), Ховард (9 + 14 підбирань), Ільясова (5), Ділейні (2), Бэйзмор (2), Прінс (1)

Індіана: Джордж (34), Тіг (16), Майлз (13), Робінсон (11), Тернер (5), Янг (4), Джефферсон (4), Елліс (3), Стакі (3), Крістмас (2), Серафін (2)

Нью-Йорк – Голден Стейт 105:112 (18:29, 32:20, 26:35, 29:28)

Нью-Йорк: Роуз (28), Порзингис (24 + 15 підбирань), Ентоні (15), Холідей (10), Бейкер (9), Эрнангомес (8), (5), Кузминскас (4), о'куінн (2)

Голден Стейт": Каррі (31), Томпсон (29), Грін (13), Пачулія (10), Вест (7), Игудала (6), Макгі (5), Кларк (4), Маккоу (4), Барнс (3)

Вашингтон – Орландо 115:114 (25:28, 20:33, 34:29, 36:24)

Вашингтон: Бив (32), Богданович (27), Волл (19 + 10 передач), Портер (11), М-ф Морріс (8), Гортат (7 + 11 підбирань), Саторански (5), Маинми (4), Дженнінгс (2)

Орландо: Росс (20), Фурньє (18), Пейтон (15), Гордон (15 + 11 підбирань), Бийомбо (14 + 15 підбирань), Грін (12), Хезонья (12), Огастін (8)

Сакраменто – Юта 109:110 OT (31:25, 28:20, 22:24, 16:28, 12:13)

Сакраменто: Лоусон (19), Коллісон (18), Аффлало (17), Коулі-Стайн (15), Куфос (12 + 10 підбирань), Темпл (11), Хилд (10), Толливер (7)

Юта: Худ (28), Хейворд (23), Гобер (16 + 24 підбору), Джордж Хілл (15 + 8 передач), Фейворс (9), Беркс (7), Инглс (6), Діао (4), Экзам (2)

Східна конференція

1. Клівленд Кавальерс – 42 перемоги / 19 поразок

2. Бостон Селтікс – 40/23

3. Вашингтон Візардс – 37/24

4. Торонто Репторс – 37/26

5. Атланта Хоукс – 34/28

6. Індіана Пейсерс – 32/30

7. Чикаго Буллз – 31/31

8. Детройт Пістонс – 29/32

9. Майамі Хіт – 29/34

10. Мілуокі Бакс – 28/33

11. Шарлотт Хорнетс – 27/35

12. Нью-Йорк Нікс – 25/38

13. Філадельфія Сиксерс – 23/39

14. Орландо Меджік – 23/40

15. Бруклін Нетс – 10/51

Західна конференція

1. Голден Стейт Ворріорз – 51 перемога / 11 поразок

2. Сан-Антоніо Сперс – 48/13

3. Х'юстон Рокетс – 44/19

4. Юта Джаз – 39/24

5. Лос-Анджелес Кліпперс – 37/25

6. Мемфіс Гріззліз – 36/27

7. Оклахома-Сіті Тандер – 35/28

8. Денвер Наггетс – 28/34

9. Портленд Трэйл Блейзерс – 26/34

10. Даллас Маверікс – 26/36

11. Міннесота Тимбервулвз – 25/37

12. Сакраменто Кінгз – 25/37

13. Нью-Орлеан Пеліканс – 25/38

14. Фінікс Санз – 21/42

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/44