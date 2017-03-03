"Фінікс" українця Леня обіграв "Шарлотт" в регулярному чемпіонаті НБА

Матч завершився з рахунком 120:103.

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі, в одному з яких "Фінікс Санс" українця Олексія Леня обіграв "Шарлотт Хорнетс", повідомляє офіційний сайт ліги. Матч завершився з рахунком 120:103. Лень в цій грі набрав 5 очок. Фінікс – Шарлотт 120:103 (28:32, 33:26, 33:33, 26:12) Фінікс: Кріс (17), Уоррен (16), Барбоза (16), Вільямс (16 + 12 підбирань), Букер (15), Бледсоу (14), Юліс (8 + 8 передач), Джонс (8), Лень (5), Дадлі (5) Шарлотт: Уокер (26), Марв. Вільямс (19), Камінські (16), Батюм (12), Кідд-Гилкрист (7), Белинелли (7), Зеллер (6 + 8 підборів), Лемб (4), Робертс (2), Вебер (2), О Брайант (2) Чикаго – Голден Стейт 94:87 (19:26, 28:25, 32:22, 15:14) Чикаго: Батлер (22), Портіс (17 + 13 підбирань), Вейд (12), Лопес (10), Ципзер (9), Рондо (8), Миротич (5), Грант (5), Пейн (4), Фелисио (2 + 11 підбирань) Голден Стейт": Каррі (23), Томпсон (13), Девіс (12), Маккоу (11), Игудала (10), Пачулія (8), Макгі (4), Кларк (2), Барнс (2), Вест (2) Портленд – Оклахома-Сіті 114:109 (26:24, 31:36, 24:25, 33:24) Портленд: Лиллард (33), Макколлум (18), Нуркич (18 + 12 підбирань), Аміну (14), Крэбб (11), Харклесс (10), Ленард (6), Напьєр (2), Вонле (2) Оклахома-Сіті: Уестбрук (45), ; Кантер (18 + 10 підбирань), Гібсон (15), Макдермотт (9), Коул (7), Абринес (6), Грант (3), Роберсон (2), Сабоніс (2), Адамс (2) Східна конференція 1. Клівленд Кавальерс – 41 перемога / 18 поразок 2. Бостон Селтікс – 39/22 3. Вашингтон Візардс – 36/23 4. Торонто Репторс – 36/25 5. Атланта Хоукс – 34/26 6. Чикаго Буллз – 31/30 7. Індіана Пейсерс – 31/30 8. Детройт Пістонс – 28/32 9. Майамі Хіт – 28/33 10. Мілуокі Бакс – 26/33 11. Шарлотт Хорнетс – 26/35 12. Нью-Йорк Нікс – 25/36 13. Філадельфія Сиксерс – 22/38 14. Орландо Меджік – 22/39 15. Бруклін Нетс – 10/49 Західна конференція 1. Голден Стейт Ворріорз – 50 перемог / 11 поразок 2. Сан-Антоніо Сперс – 46/13 3. Х'юстон Рокетс – 43/19 4. Юта Джаз – 37/24 5. Лос-Анджелес Кліпперс – 36/24 6. Мемфіс Гріззліз – 36/25 ъ 7. Оклахома-Сіті Тандер – 35/26 8. Денвер Наггетс – 28/33 9. Портленд Трэйл Блейзери – 25/34 10. Міннесота Тимбервулвз – 25/36 11. Сакраменто Кінгз – 25/36 12. Даллас Маверікс – 24/36 13. Нью-Орлеан Пеліканса – 24/37 14. Фінікс Санз – 19/42 15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/42

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