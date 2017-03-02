Тріпл-дабл ЛеБрона Джеймса не допоміг "Клівленду" обіграти "Бостон" в матчі НБА

У ніч на четвер у Національній баскетбольній асоціації було зіграно 11 матчів, в центральному з яких тріпл-дабл ЛеБрона Джеймса не допоміг "Клівленд Кавальерс" обіграти "Бостон Селтікс", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Бостон виграв з рахунком 103:99.

На рахунку Джеймса 28 очок, 13 підбирань і 10 передач.

Орландо – Нью-Йорк 90:101 (24:31, 27:29, 16:19, 23:22)

Орландо: Фурньє (22), Огастін (15), Вучевич (14 + 10 підбирань), Грін (11), Гордон (10)

Нью-Йорк: Порзингис (20), Роуз (19), Ентоні (17), Холідей (14), Томас (11)

Торонто – Вашингтон 96:105 (26:24, 20:38, 14:20, 36:23)

Торонто: ДеРозан (24), Ібака (22 + 12 підбирань), Пауелл (17), Джозеф (11), Валанчюнас (7 + 11 підбирань)

Вашингтон: Богданович (27), Бив (23), М-ф Морріс (13), Волл (12 + 13 передач), Гортат (12 + 8 підбирань)

Атланта – Даллас 100:95 (27:22, 36:30, 18:24, 19:19)

Атланта: Миллсэп (18 + 10 передач), Ільясова (18), Шредер (17), Бэйзмор (15), Ховард (14 + 12 підбирань), Хардуэй (10)

Даллас: Барнс (25), Сет Каррі (21), Феррелл (11), Новіцкі (11 + 10 підбирань), Кук (6), Ноел (6)

Майамі – Філадельфія 125:98 (37:27, 27:17, 24:30, 37:24)

Майамі: Джонсон (24), Еллінгтон (18), Драгіч (15), Уэйтерс (15), Уайтсайд (15 + 11 підбирань), Дж. Джонсон (14)

Філадельфія: Ковінгтон (19), Холмс (15), Макконнелл (14), Шарич (10), Родрігес (10)

Мілуокі – Денвер 98:110 (15:32, 22:31, 29:23, 32:24)

Мілуокі: Міддлтон (21), Брогдон (17), Адетокумбо (15), Деллаведова (15), Монро (11)

Денвер: Галлинари (22), Харріс (14), Чендлер (13), Йокіч (13 + 14 підбирань + 10 передач), Бартон (13), Мюррей (10)

Нью - Орлеан – Детройт 109:86 (31:18, 22:32, 25:20, 31:16)

Нью-Орлеан: Девіс (33 + 14 підбирань), Холідей (22), Каннінгем (16), Мур (11), Аженса (10 )

Детройт: Луэр (22), Харріс (15), Драммонд (13 + 17 підбирань), М-з Морріс (11), Джексон (8), Сміт (8)

Бостон – Клівленд 103:99 (20:26, 29:24, 25:21, 29:28)

Бостон: Томас (31), Краудер (17 + 10 підбирань), Бредлі (11), Олиник (10), Хорфорд (9 + 10 підбирань + 10 передач)

Клівленд: Ірвінг (28), Джеймс (28 + 13 підбирань + 10 передач), Вільямс (13), Томпсон (9 + 13 підбирань), Джефферсон (8)

Сан-Антоніо – Індіана 100:99 (29:28, 18:21, 26:27, 27:23)

Сан-Антоніо: Ленард (31 + 10 підбирань), Лі (18), По Газоль (18), Джинобили (9), Мюррей (6), Олдрідж (6)

Індіана: Джордж (22), Майлз (19), Тернер (16), Елліс (11), Серафін (8)

Юта – Міннесота 80:107 (16:21, 19:30, 18:30, 27:26)

Юта: Экзам (15), Хейворд (13), Фейворс (10 + 12 підбирань), Гобер (9), Беркс (8, Уити (8)

Міннесота: Таунс (21 + 15 підбирань), Віггінс (20), Мухаммад (18), Бьелица (13 + 11 підбирань), Рубіо (11)

Кліпперс – Х'юстон 103:122 (37:34, 21:36, 20:38, 25:14)

Кліпперс: Гріффін (17), Пол (16 + 11 передач), Ріверс (16), Мба а Муте (13), Фелтон (12), Джордан (10)

Х'юстон: Харден (26), Андерсон (23), Нене (16 + 10 підбирань), Гордон (14), Беверлі (14 + 12 підбирань), Капела (14 + 12 підбирань)

Сакраменто – Бруклін 100:109 (31:35, 23:22, 18:24, 28:28)

Сакраменто: Хилд (16), Лоусон (15 + 9 передач), Еванс (15), Аффлало (14), Коллісон (11), Лабиссьер (10)

Бруклін: Лопес (24 + 8 підбирань), Лин (17), Вайтхад (14), ЛеВерт (13 + 7 підбирань), Фой (8)

Східна конференція

1. Клівленд Кавальерс – 41 перемога / 18 поразок

2. Бостон Селтікс – 39/22

3. Вашингтон Візардс – 36/23

4. Торонто Репторс – 36/25

5. Атланта Хоукс – 34/26

6. Індіана Пейсерс – 31/30

7. Чикаго Буллз – 30/30

8. Детройт Пістонс – 28/32

9. Майамі Хіт – 27/33

10. Мілуокі Бакс – 26/33

11. Шарлотт Хорнетс – 26/34

12. Нью-Йорк Нікс – 25/36

13. Філадельфія Сиксерс – 22/38

14. Орландо Меджік – 22/39

15. Бруклін Нетс – 10/49

Західна конференція

1. Голден Стейт Ворріорз – 50 перемог / 10 поразок

2. Сан-Антоніо Сперс – 46/13

3. Х'юстон Рокетс – 43/19

4. Юта Джаз – 37/24

5. Лос-Анджелес Кліпперс – 36/24

6. Мемфіс Гріззліз – 36/25

7. Оклахома-Сіті Тандер – 35/25

8. Денвер Наггетс – 28/33

9. Портленд Трэйл Блейзерс – 24/34

10. Міннесота Тимбервулвз – 25/36

11. Сакраменто Кінгз – 25/36

12. Даллас Маверікс – 24/36

13. Нью-Орлеан Пеліканс – 24/37

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/42

15. Фінікс Санз – 18/42