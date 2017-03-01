Український баскетболіст Кравцов отримав перелом ноги в матчі з російським клубом і достроково завершив сезон

Український баскетболіст іспанської "Валенсії" В'ячеслав Кравцов отримав перелом п'ятої плеснової кістки лівої ноги у вчорашній грі Єврокубка проти російського БК «Хімки», повідомляє Планета Баскетбол з посиланням на офіційний сайт клубу.

Очікується, що Кравцов пропустить закінчення сезону. Повні терміни реабілітації центрового збірної України поки не відомі. Разом з тим, цей момент цікавить нас в контексті можливої участі або неучасті Кравцова в Євробаскеті-2017.

У цьому сезоні Єврокубка Кравцов набирає 7,8 очка і робить 3,8 підбирання в середньому за гру, будучи лідером турніру по відсотку реалізованих двоочковим кидків (78%).

В Єврокубку "Валенсія" грає зараз серію з "Хімками" в 1/4 фіналу. У чемпіонаті Іспанії займає 3-е місце в турнірній таблиці з 15 перемогами в 20 матчах