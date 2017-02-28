Українські легіонери результативно зіграли у матчах європейських баскетбольних чемпіонатів

В національних європейських баскетбольних чемпіонатах відбувся ряд матчів за участю команд, де виступають українські легіонери, повідомляє Федерація баскетболу України

Дабл-дабл Кирила Фесенко не врятував від поразки у виїзному матчі 20-го туру Серії А Авелліно, який поступився Брешії (87:91). Капітан збірної України відіграв 32 хвилини, набрав 16 очок (6/10 двоочкових, 4/6 штрафних), зібрав 11 підбирань (1 в атаці), зробив 2 перехоплення та 3 блок-шота при 5 фолах і 4 втратах.

Незважаючи на поразку, Авелліно посідає друге місце в Серії А з 13 перемогами в 20 матчах.

Центровий Валенсії В'ячеслав Кравцов відіграв 5 хвилин у матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії проти Ховентуда. Команда українця перемогла на домашньому паркеті з рахунком 77:72, а сам бігмен відзначився 4 очками (2/2 двоочкових) і 1 підбиранням при 1 фолі.

Складну домашню перемогу здобув Обрадойро ще одного українського центрового Артема Пустового, який на домашньому паркеті в овертаймі дотиснув Андорру - 86:84. Українець відіграв 7 хвилин, встигнувши записати до активу 3 очки (1/1 двоочкових, 1/1 штрафних), 1 підбирання та 1 блок-шот при 1 втраті і 5 фолах.

Валенсія посідає 3 місце в турнірній таблиці з 15 перемогами в 20 матчах, а Обрадойро займає 15-е позицію, вигравши 6 з 20 матчів "регулярки".

Український свінгмен французького Монако Сергій Гладир відіграв 22 хвилини в домашньому матчі 20-го туру чемпіонату Франції проти Ле Мана, який його команда обіграла з рахунком 88:77. За відведений ігровий час українець набрав 3 очки (0/2 двоочкових, 1/1 триочкових), зробив 4 підбирання (2 в атаці) і 1 передачу при 1 фолі.

Монако закріпився на першому місці в турнірній таблиці, маючи в активі 18 перемог у 20 матчах.