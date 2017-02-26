"Голден Стейт" обіграв "Бруклін" і забезпечив собі місце в плей-офф НБА

У ніч на неділю у Національній баскетбольній асоціації відбулися вісім матчів, в одному з яких "Голден Стейт Ворріорз" обіграв "Бруклін Нетс" і забезпечив собі місце в плей-офф, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився з рахунком 112:95.

У самому результативному матчі дня "Х'юстон" обіграв "Міннесоту" з рахунком 142:130.

Сакраменто – Шарлотт— 85:99 (19:24, 21:27, 18:28, 27:20)

З: Маклемор (18), Хилд (15), Еванс (11), Толливер (11), Коллісон (10), Куфос (6 + 7 підборів), Лабиссьер (8 + 13 підбирань)

Ш: Камінські (23 + 13 підбирань), Вільямс (16), Батюм (15), Белинелли (13 + 6 передач), Вокер (12 + 6 передач), Кідд-Гилкрист (6 + 12 підбирань)

Орландо – Атланта— 105:86 (22:19, 27:27, 31:19, 25:21)

Про: Росс (24), Гордон (18), Вучевич (16 + 14 підбирань), Пейтон (15 + 9 підбирань + 9 передач)

А: Хардуэй (15), Миллсэп (11 + 7 підбирань), Ховард (11 + 14 підбирань), Шредер (11 + 8 передач), Прінс (11), Ільясова (5 + 10 підбирань),

Нью-Йорк – Філадельфія— 110:109 (31:25, 29:25, 26:25, 24:34)

НЙ: Ентоні (37), Роуз (18), Холідей (14 + 7 підбирань), Томас (11), Эрнангомес (11 + 9 підбирань), о'куінн (9 + 5 перехоплень)

Ф: Окафор (28 + 10 підбирань), Ковінгтон (20 + 10 підбирань), Шарич (19 + 15 підбирань), Стаускас (14), Макконнелл (7 + 7 передач)

Майамі – Індіана— 113:95 (18:23, 35:31, 30:25, 30:16)

М: Уэйтерс (22 + 6 втрат), Уайтсайд (22 + 17 підбирань), Драгіч (21), Дж. Джонсон (15 + 7 підбирань + 8 передач + 5 втрат)

І: Тернер (18 + 7 підбирань), Тіг (16 + 6 передач), Робінсон (13), Стакі (12), Джордж (10)

Даллас – Нью-Орлеан— 96:83 (24:30, 23:19, 20:14, 29:20)

Д: Барнс (19), Новіцкі (18 + 9 підбирань), Сет Каррі (13 + 7 підбирань + 8 передач), Фінні-Сміт (12), Меттьюз (10), Ноел (9 + 10 підбирань), Феррелл (7 + 7 передач)

АЛЕ: Девіс (39 + 14 підбирань), Холідей (18 + 7 підбирань + 6 передач), Казінс (12 + 15 підбирань + 6 передач + 7 втрат)

Клівленд – Чикаго— 99:117 (22:23, 34:32, 20:34, 23:28)

До: Ірвінг (34 + 9 підбирань + 7 передач), Джонс (14), Корвер (14), Фрай (11), Томпсон (4 + 9 підбирань)

Ч: Уейд (20 + 9 підбирань + 10 передач), Батлер (18 + 10 підбирань + 10 передач), Рондо (15 + 5 передач), Миротич (14 + 10 підбирань), Валентайн (11), Фелисио (10), Лопес (10)

Х'юстон – Міннесота— 142:130 (35:28, 31:30, 40:30, 36:42)

Х: Харден (24 + 10 передач + 7 втрат), Андерсон (18), Капела (16 + 9 підбирань), Беверлі (15 + 7 передач), Аріза (15), Вільямс (17), Гордон (14), Нене (11)

М: Таунс (37 + 22 підбору), Віггінс (30 + 6 втрат), Дьонг (16 + 13 підбирань), Рубіо (14 + 11 передач + 6 втрат), Мухаммад (11), Бьелица (10)

Голден Стейт – Бруклін— 112:95 (32:28, 30:23, 29:25, 21:19)

ГС: Каррі (27), Томпсон (24), Пачулія (8 + 9 підбирань), Макгі (7 + 9 підбирань), Игудала (5 + 9 передач)

Б: Холліс-Джефферсон (16 + 10 підбирань), Кілпатрік (15 + 10 підбирань), Динуидди (13), Букер (12 + 10 підбирань), Лин (9), Лопес (9), Вайтхад (9)

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 Голден Стейт Уорріорс 49 перемог / 9 поразок

2 Лос-Анджелес Кліпперс 35 23

3 Сакраменто Кінгз 25 34

4 Лос-Анджелес Лейкерс 19 40

5 Фінікс Санз 18 40

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Клівленд Кавальерс 40 17

2 Чикаго Буллз 30 29

3 Індіана Пейсерс 30 29

4 Детройт Пистонз 28 30

5 Мілуокі Бакс 25 31

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Бостон Селтікс 37 21

2 Торонто Репторс 34 24

3 Нью-Йорк Нікс 24 35

4 Філадельфія 76ерс 22 36

5 Бруклін Нетс 9 49

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Юта Джаз 36 22

2 Оклахома Сіті Тандер 33 25

3 Денвер Наггетс 26 32

4 Портленд Трэйл Блейзери 24 33

5 Міннесота Тимбервулвз 23 36

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Антоніо Сперс 44 13

2 Х'юстон Рокетс 42 18

3 Мемфіс Грізліс 34 25

4 Даллас Маверікс 23 35

5 Нью-Орлеан Пеліканса 23 36

ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон Уизардз 34 22

2 Атланта Хокс 32 26

3 Майамі Хіт 27 32

4 Шарлотт Хорнетс 25 33

5 Орландо Меджік 22 38