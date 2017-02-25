"Дніпро" обіграв "Будівельник" й виграв Кубок України з баскетболу

У київському Палаці спорту завершився фінальний матч Кубка України з баскетболу, в якому "Дніпро" обіграв столичний "Будівельник", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 86:82.

Після приблизно рівної першої чверті (19:18 на користь "Дніпра") "Будівельник" мав перевагу по ходу другої і третьої чверті, повівши в рахунку, "+10" перед заключною 10-хвилинкою.

Тим не менш, вирішальною в цьому матчі стала саме заключна чверть гри, яку "Дніпро" виграв з різницею в 14 очок - 32:18.

Найрезультативнішими гравцями у складі переможців стали Олександр Мішула (25 очок), Сергій Загреба (21) і капітан команди Станіслав Тімофеєнко (19).

Як повідомляв УНІАН, напередодні у півфіналі "Дніпро" обіграв лідера сезону в Суперлізі южненський "Хімік", а сьогодні - другу команду в турнірній таблиці регулярної першості "Будівельник".