"Будівельник" зіграє з "Дніпром" у фіналі Кубка України

Вирішальний матч турніру відбудеться в суботу.

В Києві відбулися півфінальні матчі "Фіналу чотирьох" Кубку України, де "Будівельник" переміг одеську БІПА, а "Дніпро" несподівано здолав "Хімік", повідомляє офіційний сайт змагань. Фінальний матч турніру відбудеться у суботу, 25 лютого. БІПА - Будівельник 51:71 (11:14, 12:24, 12:13, 16:20) БІПА: Челован 10 + 10 підбирань, Артамонов 10 + 6 передач, Попов 7 + 4 підбирання Будівельник: Анісімов 16 + 5 підбирань, Дугат 15 + 5 підбирань + 5 передач, Філдс 10 + 7 підбирань Хімік - Дніпро 44:55 (19:14, 8:4, 12:17, 5:20) Хімік: Петров 14 + 11 підбирань, Сміт 14 Дніпро: Тимофеєнко 16 + 4 підбирання в атаці, Дзюба 7 + 8 підбрань, Мішула 7 + 5 передач, Закурдаєв 7, Глєбов 7

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