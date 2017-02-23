Легенда НБА Яо Мін очолив Китайську баскетбольну асоціацію

Легендарний гравець клубу Національної баскетбольної асоціації "Хьюстон Рокетс" Яо Мін став керівником Китайської баскетбольної асоціації, повідомляє Євроспорт з посиланням на CGTN.

Екс-центровий «Х'юстона» був обраний одноголосним рішенням.

Його обрання стало частиною програми реформування організації. Раніше її очолювали тільки урядові чиновники.

36-річний Яо Мін – член баскетбольного Залу слави. Він десять разів брав участь у Матчах зірок НБА.

Китайський баскетболіст завершив кар'єру в 2011 році. На його рахунку 486 матчів за «Х'юстон», в яких він у середньому набирав по 19 очок, робив по 9,2 підбору, 1,6 передачі, 0,4 перехоплення і 1,9 блок-шота.