ФБУ відсторонила від суддівства на місяць арбітрів матчу Черкаські Мавпи - Хімік

На засіданні Директорату Чемпіонату України з баскетболу було розглянуто аналіз роботи суддівської бригади гри між командами Суперліги Парі-Матч "Черкаські мавпи" – "Хімік", повідомляє Федерація баскетболу України.

Було прийняте наступне рішення:

Суддів Чебишева Сергія та Пономаренка Романа за помилку, що могла вплинути на результат гри ( пропуск пробіжки гравця "Черкаських Мавп" № 11 Кальніченка ), відсторонити від суддівства ігор Чемпіонату та Кубку України на період з 22 лютого по 22 березня 2017 р. включно.

Матч "Черкаські мавпи" – "Хімік" відбувся 18 лютого і завершився з рахунком 84:83 на користь господарів майданчику.