Легендарний баскетболіст Меджик Джонсон став президентом "Лос-Анджелес Лейкерс"

Невдала спроба клубу Національної баскетбольної асоціації "Лос-Анджелес Лейкерс" придбати ДеМаркуса Казінс призвела до зміни керівництва, повідомляє Isport з посиланням на USA Today.

Джіні Басс вже оголосила про призначення легендарного Меджика Джонсона президентом з баскетбольних операцій. Генеральним менеджером Лейкерс стане Роб Пелінка.

Співвласник клубу Джіні Басс була засмучена нездатністю свого брата залучити зірок в команду і в результаті був відсторонений від посади генеральний менеджер Лейкерс, а Джим Басс залишив посаду виконавчого віце-президента.

«Це приголомшливий день для мене! Спасибі Джіні Басс і сім'ї Басс. У мене великі очікування від самого себе, а також команди і організації. Лейкерс асоціюються з перемогами і я буду старанно працювати, щоб ми знову домоглися таких результатів», – написав Меджік Джонсон в Twitter.

Джонсон протягом всієї кар'єри виступав за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» (1979-91, 1996) на позиції розігруючого захисника. 5-разовий чемпіон НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988), 3-разовий MVP сезону (1987, 1989, 1990), 12-разовий учасник матчу всіх зірок, 10 разів входив у символічні збірні за підсумками сезону (1983-91 — перший склад, 1982 — другий склад). Двічі визнавався найціннішим гравцем матчу всіх зірок НБА в 1990 і 1992 роках. Олімпійський чемпіон 1992 року.