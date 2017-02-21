Зірка клубу НБА "Сакраменто" Казінс обміняний в "Нью-Орлеан"

Зірковий центровий "Сакраменто" Кінгз ДеМакрус Казінс стане гравцем Нью-Орлеан Пеліканз як частина великої угоди, повідомляє SportArena з посиланням на Vertical.

Разом з Казінсом в "Нью-Орлеан" вирушає форвард Омрі Касспі, тоді як "Сакраменто" отримає натомість Бадді Хілда, Тайріка Еванса, Ленгстона Гелловея і два піка на драфті 2017 року.

Чутки про трейд Казінса в Пеліканз з'явилися кілька днів тому, але керівництво "Кінгз" в особистих бесідах і публічно обіцяла не обмінювати свого франчайз-гравця. Втім, пізно ввечері неділі представники клубів досягли угоди.

«Ми не будемо обмінювати ДеМаркуса. Сподіваємося, що він продовжить виступи за команду протягом довгого час», — казав 6 лютого в інтерв'ю ESPN генеральний менеджер Кінгз Владе Дівац.

Джерела ESPN повідомляють, що Пеліканз мають тверді наміри підписати нову угоду з Казінс, створивши на довгі роки вперед потужний дует бигменів з Ентоні Девіс, незважаючи на те, що агент гравця Джерінн Акана говорив, що гравець не збирається підписувати угоду з будь-яким клубом, куди може бути обміняний.

Казінс був обраний Сакраменто на драфті 2006 року під п'ятим номером. В середньому у складі Кінгз він набирав 21,1 очок за матч, а також робив 10,8 підбирань, 3 передач, 1,2 блок-шотів і 1,4 перехоплень. Тим не менш, Сакраменто при цьому має лише 35% перемог і жодного разу не грав у плей-офф. Саме, щоб змінити систему і позбутися «казінсозалежності», керівництво Кінгз і пішло на обмін.