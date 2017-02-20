Збірна Заходу перемогла команду Сходу у матчі Всіх зірок НБА

У ніч на понеділок в Нью-Орлеані пройшов Матч усіх зірок Національної баскетбольної асоціації, в якому збірна Заходу здобула перемогу над збірною Сходу з рахунком 192:182, повідомляє офіційний сайт ліги.

Команди оновили рекорд результативності для Матчів зірок, набравши в сумі 374 очки і перевершивши на 5 очок попереднє досягнення, встановлене в 2016 році.

Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став форвард «Нью-Орлеан Пеліканса» Ентоні Девіс, який набрав рекордні 52 очки, що є найкращим результатом за всю історію Матчів зірок. Попереднє досягнення (42 очки) належало Уілту Чемберлену і було встановлено в 1962 році. Девіс, на рахунку якого також 10 підбирань, був визнаний найціннішим гравцем (MVP) Матчі зірок НБА.

Форвард Кевін Дюрант («Голден Стейт») оформив тріпл-дабл - 21 очко, 10 підбирань і 10 передач, який став четвертим в історії Матчів зірок НБА. Раніше тріпл-дабл оформляли Майкл Джордан, Леброн Джеймс і Дуейн Уейд.

Матч всіх зірок. Нью-Орлеан (США).

Команда Заходу – Команда Сходу 192:182 (48:53, 49:39, 47:47, 48:43)

Захід: Девіс (52 + 10 підбирань), Уестбрук (41), Каррі (21), Дюрант (21 + 10 підбирань + 10 передач), Харден (12 + 12 передач), Томпсон (12), Марк Газоль (10 + 10 підбирань + 8 передач), Хейворд (8), Джордан (6), Ленард (4), Казінс (3), Грін (2)

Схід: Адетокумбо (30), Джеймс (23), Ірвінг (22 + 14 передач), Томас (20), Лоурі (19), ДеРозан (16 , Уолл (12), Джордж (12), Ентоні (10), Вокер (7), Батлер (6), Міллсеп (5)