"Дніпро" і "Політехнік" виграли чергові матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги

20:05, 19 лютого 2017
Баскетбол
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"Дніпро" зміцнив свої позиції на 3-му місці в турнірній таблиці змагань.

В неділю відбулися два матчі української баскетбольної Суперліги, в яких "Дніпро" переміг "Волиньбаскет", а "Політехнік" здобув важку перемогу над "Миколаєвом" у гостях, повідомляє офіційний сайт змагань.

Дніпро – Волиньбаскет – 65:51 (11:17, 16:7, 14:24, 24:3)

Дніпро: Тимофеєнко - 19 очок, 8 підбирань, 2 передачі.

Волиньбаскет: Федчук - 13 очок, 1 підбирання.

МБК "Миколаїв" – БК "Політехнік" 72:73 (23:23,18:22, 23:12, 8:16 )

МБК "Миколаїв": Іванов 22оч.

БК "Політехнік": Козлов 18оч.

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