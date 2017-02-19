"Дніпро" і "Політехнік" виграли чергові матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги

"Дніпро" зміцнив свої позиції на 3-му місці в турнірній таблиці змагань.

В неділю відбулися два матчі української баскетбольної Суперліги, в яких "Дніпро" переміг "Волиньбаскет", а "Політехнік" здобув важку перемогу над "Миколаєвом" у гостях, повідомляє офіційний сайт змагань. Дніпро – Волиньбаскет – 65:51 (11:17, 16:7, 14:24, 24:3) Дніпро: Тимофеєнко - 19 очок, 8 підбирань, 2 передачі. Волиньбаскет: Федчук - 13 очок, 1 підбирання. МБК "Миколаїв" – БК "Політехнік" 72:73 (23:23,18:22, 23:12, 8:16 ) МБК "Миколаїв": Іванов 22оч. БК "Політехнік": Козлов 18оч.

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