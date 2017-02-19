"Дніпро" і "Політехнік" виграли чергові матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги
20:05, 19 лютого 2017Баскетбол
30
"Дніпро" зміцнив свої позиції на 3-му місці в турнірній таблиці змагань.
"Дніпро" здобув перемогу над "Волиньбаскетом" / fbu.ua
В неділю відбулися два матчі української баскетбольної Суперліги, в яких "Дніпро" переміг "Волиньбаскет", а "Політехнік" здобув важку перемогу над "Миколаєвом" у гостях, повідомляє офіційний сайт змагань.
Дніпро – Волиньбаскет – 65:51 (11:17, 16:7, 14:24, 24:3)
Дніпро: Тимофеєнко - 19 очок, 8 підбирань, 2 передачі.
Волиньбаскет: Федчук - 13 очок, 1 підбирання.
МБК "Миколаїв" – БК "Політехнік" 72:73 (23:23,18:22, 23:12, 8:16 )
МБК "Миколаїв": Іванов 22оч.
БК "Політехнік": Козлов 18оч.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter