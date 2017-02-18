"Будівельник" збільшив відрив від "Хіміка" в баскетбольній Суперлізі

Кияни обіграли одеську БІПА, у той час як южненці програли "Черкаським Мавпам".

У суботу відбулися матчі чергового туру регулярної першості української баскетбольної Суперлги, в яких столичний "Будівельник" обіграв одеську БІПА, а южненський "Хімік" поступився "Черкаським Мавпам", повідомляє офіційний сайт змагань. Черкаські Мавпи — Хімік 84:83 (19:14, 26:26, 19:18, 9:15, 11:10) Черкаські Мавпи: Кольченко 25, Кальніченко 19, Девіс 14 + 5 підбирань Хімік: Сміт 21 + 5 передач, Петров 14, Антіпов 11, Сидоров 11, Лав 10 + 6 підбирань "Будівельник" - БІПА 81:59 (15:18, 22:10, 27:15, 17:16) "Будівельник": Стефенс 17 + 9 підбирань, Крутоус 15, Філдс 10 БІПА: Челован 19 + 5 підбирань, Фандербурк 13, Кушніров 9, Артамонов 6 + 6 передач

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