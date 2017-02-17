"Будівельник" встановив рекорд відвідуваності в баскетбольній Суперлізі

16:31, 17 лютого 2017
Баскетбол
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Матч проти "Хіміка" відвідали більше чотирьох тисяч уболівальників.

Матчі "Будівельника" викликають великий інтерес у столичної публіки / fbu.ua

Останній матч лідерів баскетбольної Суперліги Парі-Матч "Будівельник" – "Хімік" відвідали напередодні 4 200 уболівальників, повідомляє Федерація баскетболу України.

Це рекорд відвідуваності чемпіонату України в елітному дивізіоні поточного сезону та найбільший показник за останні кілька сезонів.

Як повідомляв УНІАН, "Будівельник" вирвав перемогу в битві лідерів Суперліги Парі-Матч, вигравши у "Хіміка" з рахунком 76:74.

Зважаючи на місткість столичного Палацу спорту Будівельник є беззаперечним лідером поточного сезону Суперліги Парі-Матч за відвідуваністю своїх поєдинків.

Топ-5 поєдинків Суперліги Парі-Матч за відвідуваністю

Будівельник – Хімік – 4 200 (16 лютого)

Будівельник – Черкаські Мавпи – 3 800 (14 січня)

Будівельник – Черкаські Мавпи – 2 500 (7 жовтня)

Будівельник – Дніпро – 2 200 (29 жовтня)

Будівельник – Миколаїв – 2 000 (10 листопада)

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