"Будівельник" встановив рекорд відвідуваності в баскетбольній Суперлізі
Матч проти "Хіміка" відвідали більше чотирьох тисяч уболівальників.
Останній матч лідерів баскетбольної Суперліги Парі-Матч "Будівельник" – "Хімік" відвідали напередодні 4 200 уболівальників, повідомляє Федерація баскетболу України.
Це рекорд відвідуваності чемпіонату України в елітному дивізіоні поточного сезону та найбільший показник за останні кілька сезонів.
Як повідомляв УНІАН, "Будівельник" вирвав перемогу в битві лідерів Суперліги Парі-Матч, вигравши у "Хіміка" з рахунком 76:74.
Зважаючи на місткість столичного Палацу спорту Будівельник є беззаперечним лідером поточного сезону Суперліги Парі-Матч за відвідуваністю своїх поєдинків.
Топ-5 поєдинків Суперліги Парі-Матч за відвідуваністю
Будівельник – Хімік – 4 200 (16 лютого)
Будівельник – Черкаські Мавпи – 3 800 (14 січня)
Будівельник – Черкаські Мавпи – 2 500 (7 жовтня)
Будівельник – Дніпро – 2 200 (29 жовтня)
Будівельник – Миколаїв – 2 000 (10 листопада)