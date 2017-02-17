"Вашингтон" і "Чикаго" виграли чергові матчі регулярного чемпіонату НБА

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися два матчі, в яких "Вашингтон" обіграв "Індіану", а "Чикаго" був сильнішим за "Бостон", повідомляє офіційний сайт ліги.

Індіана – Вашингтон— 98:111 (27:34, 25:28, 25:28, 21:21)

І: Джордж (17 + 7 підбирань), Тернер (17 + 9 підбирань), Стакі (12), Джефферсон (12), Елліс (9 + 7 передач), Робінсон (10)

В: Портер (25 + 8 підбирань), Морріс (21 + 7 підбирань), Волл (20 + 12 передач + 5 втрат), Бив (19), Гортат (12 + 7 підбирань)

Чикаго – Бостон— 104:103 (22:25, 30:33, 29:20, 23:25)

Ч: Батлер (29 + 7 передач), Портіс (19 + 8 підбирань), Лопес (15 + 8 підбирань), Гібсон (12 + 9 підбирань), Грант (10), Макдермотт (11), Рондо (0 + 7 підбирань + 8 передач),

Б: Томас (29 + 7 передач), Олиник (17 + 7 підбирань), Розир (11), Джонсон (10)

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 Голден Стейт Уорріорс 47 перемог / 9 поразок

2 Лос-Анджелес Кліпперс 35 21

3 Сакраменто Кінгз 24 33

4 Лос-Анджелес Лейкерс 19 39

5 Фінікс Санз 18 39

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Клівленд Кавальерс 39 16

2 Індіана Пейсерс 29 28

3 Чикаго Буллз 28 29

4 Детройт Пистонз 27 30

5 Мілуокі Бакс 25 30

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Бостон Селтікс 37 20

2 Торонто Репторс 33 24

3 Нью-Йорк Нікс 23 34

4 Філадельфія 76ерс 21 35

5 Бруклін Нетс 9 47

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Юта Джаз 35 22

2 Оклахома Сіті Тандер 32 25

3 Денвер Наггетс 25 31

4 Портленд Трэйл Блейзери 23 33

5 Міннесота Тимбервулз 22 35

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Антоніо Сперс 43 13

2 Х'юстон Рокетс 40 18

3 Мемфіс Грізліс 34 24

4 Нью-Орлеан Пеліканса 23 34

5 Даллас Маверікс 22 34

ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон Уизардз 34 21

2 Атланта Хокс 32 24

3 Майамі Хіт 25 32

4 Шарлотт Хорнетс 24 32

5 Орландо Меджік 21 37