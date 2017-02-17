"Вашингтон" і "Чикаго" виграли чергові матчі регулярного чемпіонату НБА
Відбулися дві гри нинішнього сезону.
У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися два матчі, в яких "Вашингтон" обіграв "Індіану", а "Чикаго" був сильнішим за "Бостон", повідомляє офіційний сайт ліги.
Індіана – Вашингтон— 98:111 (27:34, 25:28, 25:28, 21:21)
І: Джордж (17 + 7 підбирань), Тернер (17 + 9 підбирань), Стакі (12), Джефферсон (12), Елліс (9 + 7 передач), Робінсон (10)
В: Портер (25 + 8 підбирань), Морріс (21 + 7 підбирань), Волл (20 + 12 передач + 5 втрат), Бив (19), Гортат (12 + 7 підбирань)
Чикаго – Бостон— 104:103 (22:25, 30:33, 29:20, 23:25)
Ч: Батлер (29 + 7 передач), Портіс (19 + 8 підбирань), Лопес (15 + 8 підбирань), Гібсон (12 + 9 підбирань), Грант (10), Макдермотт (11), Рондо (0 + 7 підбирань + 8 передач),
Б: Томас (29 + 7 передач), Олиник (17 + 7 підбирань), Розир (11), Джонсон (10)
ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН
1 Голден Стейт Уорріорс 47 перемог / 9 поразок
2 Лос-Анджелес Кліпперс 35 21
3 Сакраменто Кінгз 24 33
4 Лос-Анджелес Лейкерс 19 39
5 Фінікс Санз 18 39
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН
1 Клівленд Кавальерс 39 16
2 Індіана Пейсерс 29 28
3 Чикаго Буллз 28 29
4 Детройт Пистонз 27 30
5 Мілуокі Бакс 25 30
АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН
1 Бостон Селтікс 37 20
2 Торонто Репторс 33 24
3 Нью-Йорк Нікс 23 34
4 Філадельфія 76ерс 21 35
5 Бруклін Нетс 9 47
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 Юта Джаз 35 22
2 Оклахома Сіті Тандер 32 25
3 Денвер Наггетс 25 31
4 Портленд Трэйл Блейзери 23 33
5 Міннесота Тимбервулз 22 35
ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 Сан-Антоніо Сперс 43 13
2 Х'юстон Рокетс 40 18
3 Мемфіс Грізліс 34 24
4 Нью-Орлеан Пеліканса 23 34
5 Даллас Маверікс 22 34
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 Вашингтон Уизардз 34 21
2 Атланта Хокс 32 24
3 Майамі Хіт 25 32
4 Шарлотт Хорнетс 24 32
5 Орландо Меджік 21 37