"Будівельник" вирвав перемогу у "Хіміка" в битві лідерів баскетбольної Суперліги

Матч завершився з рахунком 76:74.

У київському Палаці спорту віідбувся центральний матч третього кола чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в якому "Будівельник" обіграв "Хімік" з Южне, повідомляє офіційний сайт ліги. Гра завершилася з рахунком 76:74. Будівельник – Хімік – 76:74 (18:22, 15:23, 27:15, 16:14) Будівельник: Дугат - 13 очок, 9 підбирань, 8 передач; Стефенс - 13 очок, 3 підбирання, 1 передача. Хімік: Петров - 19 очок, 3 підбирання, 3 передачі; Рябчук - 16 очок, 2 підбирання, 3 передачі; Сміт - 15 очок, 3 підбирання, 7 передач. Черкаські Мавпи – БІПА 90:83 (23:18, 18:20, 22:23, 27:22) Черкаські Мавпи - Чумаков 25, Девіс 14 + 6пдб БІПА – Фандербурк 27 + 8 пдб, Артамонов 20 + 7передач

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