"Клівленд" виграв у "Міннесоти" в самому результативному матчі дня НБА

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі, в самому результативному з яких "Клівленд" в гостях обіграв "Міннесоту", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 116:108.

Чикаго – Торонто 105:94 (24:18, 34:21, 20:25, 27:30)

Чикаго: Макдермотт (20), Батлер (19 + 12 передач), Гібсон (14), Рондо (12 + 5 втрат), Фелисио (10), Картер-Вільямс (8), Лопес (8), Валентайн (6), Портіс (6), Грант (2)

Торонто: Лаурі (22 + 5 втрат), ДеРозан (18), Пауелл (13), Валанчюнас (12 + 9 підбирань), Джозеф (10), Ногейра (7), Керролл (4), Пелтль (4), Райт (2), Сиакам (2)

Міннесота – Клівленд 108:116 (30:26, 31:43, 32:24, 15:23)

Міннесота: Віггінс (41), Таунс (26 + 8 підбирань), Дженг (12 + 10 підбирань), Мухаммад (7), Раш (6), Рубіо (5 + 8 підбирань + 16 передач), Бьелица (5), Стівенсон (4), Данн (2) Клівленд: е

Ірвінг (25 + 7 передач), Джеймс (25 + 8 підбирань + 14 передач + 6 втрат), Фрай (21 + 10 підбирань), Томпсон (14 + 11 підбирань), Вільямс (13), Шамперт (9), Корвер (6), Джефферсон (3)

Лейкерс – Сакраменто 96:97 (23:29, 18:14, 23:27, 32:27)

Лейкерс: Вільямс (29), Рендл (11 + 7 підбирань), Янг (10), Кларксон (9 + 7 підбирань), Ненсі (8), Расселл (8 + 5 втрат), Блек (7), Інгрем (6), Денг (4), Мізків (4)

Сакраменто: Казінс (40 + 12 підбирань + 8 передач + 6 втрат), Коллісон (13 + 8 передач + 5 втрат), Маклемор (13), Аффлало (10), Коулі-Стайн (8), Барнс (5), Толливер (4), Куфос (4)

Східна конференція

1. Клівленд Кавальєрс – 38 перемог / 16 поразок

2. Бостон Селтікс – 36/19

3. Вашингтон Візардс – 33/21

4. Атланта Хоукс – 32/23

5. Торонто Репторс – 32/24

6. Індіана Пейсерс – 29/26

7. Чикаго Буллз – 27/29

8. Детройт Пістонс – 25/30

9. Мілуокі Бакс – 24/30

10. Шарлотт Хорнетс – 24/31

11. Майамі Хіт – 24/32

12. Нью-Йорк Нікс – 23/33

13. Філадельфія Сиксерс – 21/34

14. Орландо Меджік – 21/36

15. Бруклін Нетс – 9/46

Західна конференція

1. Голден Стейт Ворріорз – 46 перемог /9 поразок

2. Сан-Антоніо Сперс – 42/13

3. Х'юстон Рокетс – 40/17

4. Лос-Анджелес Кліпперс – 34/21

5. Юта Джаз – 34/22

6. Мемфіс Гріззліз – 34/23

7. Оклахома-Сіті Тандер – 31/25

8. Денвер Наггетс – 25/30

9. Сакраменто Кінгз – 24/32

10. Портленд Трэйл Блейзерс – 23/31

11. Даллас Маверікс – 22/33

12. Нью-Орлеан Пеліканс – 22/34

13. Міннесота Тимбервулвз – 21/35

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/38

15. Фінікс Санз – 17/39