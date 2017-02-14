"Будівельник" прийме "Хімік" в центральному матчі Суперліги у Палаці спорту

У четвер в столичному Палаці спорту відбудеться центральний поєдинок третього кола Суперліги Парі-Матч, а може й усього регулярного чемпіоната, в якому зіграють київський "Будівельник" і южненський "Хімік", повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Раніше лідери сезону вже провели дві зустрічі: в першому колі діючий чемпіон України розгромив киян з рахунком 83:62, а в другому колі "регулярки" кияни взяли переконливий реванш, здолавши "Хімік" з рахунком 70:49. Що цікаво, обидва матчі закінчилися з 21-очкової різницею, тому вирішальний поєдинок символічної сезонної серії претенденти на золото будуть починати з нуля.

Відзначимо, що в першій грі київського і южненського клубів найкращим на паркеті був американський розігруючий "Хіміка" Джеймс Сміт, який до 18 очок додав 5 передач, 4 підбирання та 2 перехоплення. У Южному кращим гравцем матчу став вже розігруючий "Будівельника" Генрі Дугат. Американець за 21 хвилину на гостьовому паркеті записав в актив 15 очок, зробив 5 передач, 4 підбирання та 2 перехоплення.

Можна сміливо говорити про те, що протистояння Сміта і Дугата, який після новорічної паузи демонструє фантастичну гру в атаці, може стати справжньою окрасою поєдинку в Палаці спорту. Також цікаво буде поспостерігати за баталіями в фарбі, де у обидва колективи мають габаритних бігменів.

Відзначимо, що у вівторок - за 2 дні до матчу київський клуб оголосив про підписання американського захисника Брендона Філдса. 28-річний баскетболіст прибув до Києва з Італії, де в складі "Пезаро" набирав 10.2 очка, робив 2.5 підбирання і 2.4 передачі. Однак можливий дебют американця, який замінить в команді екс-капітана киян Артема Буцького, у матчі з "Хіміком" знаходиться під питанням. Що ж, за винятком завершення кар'єри Буцьким і підписання Філдса склади команд з моменту їх останньої зустрічі залишилися незмінними.

Напередодні поєдинка обидві команди знаходяться на вершині турнірної таблиці. І "Будівельник", і "Хімік" мають в пасиві по 2 поразки, при цьому кияни, мають на один зіграний матч і відповідно на одну перемогу більше, ніж у суперника.

Відзначимо, що на рахунку "Будівельника" рекордна в цьому сезоні переможна серія - кияни не програють у Суперлізі Парі-Матч вже 12 матчів поспіль, в той час як "Хімік" виграв 7 останніх ігор.

Навряд якась з команд Суперліги Парі-Матч зуміє вклинитися в боротьбу за перемогу в регулярному чемпіонаті, тому майбутній матч у Києві між "Будівельником" і "Хіміком" може стати визначальним у суперечці за перше місце в турнірній таблиці перед плей-офф.

Лiдери "Хіміка":

Джеймс Сміт - 18.1 очка + 4.7 передачі + 1.1 перехоплення

В'ячеслав Петров - 12 очок + 8.2 підбирання

Джейсон Лав - 11.1 очка + 8.3 підбирання

Олександр Антіпов - 9.6 очка + 5.3 підбирання

Володимир Конєв - 8.9 очка + 4.9 підбирання + 1.5 перехоплення

Лiдери "Будiвельника":

Генрі Дугат - 14.5 очка + 4.5 передачі + 1.6 перехоплення

Ді Джей Стефенс - 12.6 очка + 7.2 підбирання

Михайло Анісімов - 12.5 очка + 5.8 підбирання

Руслан Отверченко - 12.3 очка + 2.7 передачі

Артур Дроздов - 9.2 очка + 4.5 підбирання