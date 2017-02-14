Баскетбольний "Будівельник" підписав американського захисника

У складі Будівельника з'явиться ще один американський новачок - клуб підписав контракт до кінця сезону з захисником Брендоном Філдсом, який здатний зіграти як на позиції першого, так і другого номера, повідомляє офіційний сайт клубу.

У попередньому сезоні 28-річний гравець встиг побувати в чемпіонаті Кореї. В міжсезоння він спробував проявити себе у складах Орландо і Далласа у Літній лізі НБА, але запрошення до тренувального табору так і не отримав.

Читайте також"Будівельник" втретє в сезоні переміг "Дніпро" у матчі СуперлігиЗгодом захисник підписав угоду з італійським Пезаро, в якому і виступав до переходу в "Будівельник". У 19 матчах Серії А (всі - у стартовому складі) Філдс набирав 10,2 очка, 2,4 підбору і 2,5 передачі в середньому за 28,2 хвилини на паркеті.

Вже сьогодні Брендон прибуває в Київ, а завтра його чекає медичне обстеження.